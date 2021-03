White Ops stellt sich als HUMAN neu vor und signalisiert damit das Engagement des Cybersecurity-Anbieters für den Schutz von Unternehmen vor Bot-Attacken

Seit 2012, hat es sich White Ops zur Aufgabe gemacht, Unternehmen vor Bot-Angriffen zu schützen, um digitale Erlebnisse menschlich zu belassen. Heute macht das Unternehmen einen Sprung nach vorne, indem es sich als HUMAN neu vorstellt. Der neue Firmenname repräsentiert die Werte von HUMAN, seine Mitarbeiter authentischer (die das Unternehmen schon immer als Menschen bezeichnet hat) und die digitale Gemeinschaft, die sie schützt. Die Ankündigung spiegelt das starke Engagement des Unternehmens für Gleichberechtigung und Vielfalt wider und kennzeichnet ein erneuertes Versprechen, die lang gehegte Mission des Teams zu erfüllen, die Integrität des Internets zu schützen, indem die Wirtschaft von Cyberkriminalität getrennt wird.

„Heute haben wir unseren Namen offiziell in HUMAN geändert. Er repräsentiert, wofür wir da sind: die Integrität des Internets und unserer Kunden vor Bot-Attacken zu schützen, um digitale Erfahrungen menschlich zu lassen“, sagt Tamer Hassan, CEO und Mitgründer von HUMAN. „In den letzten zehn Jahren hat unser unglaubliches Team von Menschen hochentwickelte, menschenähnliche Bots gesehen, die viele Dinge tun können. Dazu gehören die Übernahme von Konten, die Manipulation von Popularität und Konsens, der Diebstahl sensibler Daten, die Interaktion mit Medien und Werbung sowie das Sniping oder Skalieren von Waren und Dienstleistungen im Internet, um nur einige zu nennen.“

Tamer Hassan gab zunächst bekannt, dass im Oktober 2020 eine neue Identität in Arbeit war. In den vergangenen sechs Monaten hat das Markenteam mit Kunden, Partnern, Analysten, Branchenführern, Mitarbeitern, Familie und Freunden gesprochen. Die überwältigende Reaktion war, mit HUMAN weiterzumachen. Als Teil des Rebranding plant HUMAN, die Mission zu verstärken, indem es Menschlichkeit in alle digitalen Erfahrungen einfließen lässt.

„Wir haben Tausende von potenziellen Namen geprüft und sind immer wieder auf HUMAN zurückgekommen, ein Thema, das wir seit 2014 verkörpern. HUMAN spiegelt den Weg unseres Unternehmens am besten wider und fängt die einzigartigen Eigenschaften unserer Kultur und Werte ein“, so Dan Lowden, CMO von HUMAN. „Wir kämpfen jeden Tag dafür, das Internet menschlich zu halten und die digitalen Erfahrungen unserer Kunden zu schützen. Diese neue Identität unterstreicht unsere Vision und positioniert uns strategisch, um die Zukunft des Cybersecurity-Marktes zu unseren Bedingungen zu definieren."