Peer-reviewed Publikation im Journal for Immunotherapy of Cancer

Planegg/Martinsried (30.03.2021) - 30. März 2021. Die Medigene AG (Medigene, FWB: MDG1, Prime Standard), ein Immunonkologie-Unternehmen mit klinischen Projekten fokussiert auf die Entwicklung T-Zell-gerichteter Krebstherapien, gibt die Veröffentlichung einer peer-reviewed Publikation im Journal for Immunotherapy of Cancer mit dem Titel "Development of a CD8 co-receptor independent T cell receptor specific for tumor-associated antigen MAGE-A4 for next generation T-cell-based immunotherapy" (Entwicklung eines CD8 Co-Rezeptor-unabhängigen T-Zell-Rezeptors spezifisch für das Tumor-assoziierte Antigen MAGE-A4 für T-Zell-basierte Immuntherapien der nächsten Generation) bekannt, die sich mit der präklinischen Forschung an einem T-Zell-Rezeptor (T cell receptor, TCR) spezifisch für ein vom MAGE-A4 Protein stammendes Peptid beschäftigt. Die Forschung wurde von Wissenschaftlern von Medigene in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern von bluebird bio, Inc. (bluebird bio, NASDAQ: BLUE) durchgeführt. Die Arbeit wurde hier online veröffentlicht: https://jitc.bmj.com/content/9/3/e002035

In der Arbeit wird die Entdeckung und Charakterisierung eines MAGE-A4-spezifischen TCRs beschrieben und detaillierte wissenschaftliche Informationen gezeigt, die die Leistungsfähigkeit und außerordentliche Spezifität dieses TCRs gegen ein Peptid des MAGE-A4 Proteins hervorheben.

Dieser MAGE-A4-spezifische TCR ist das am weitesten fortgeschrittene Programm aus der Zusammenarbeit von Medigene mit bluebird bio. Dieser TCR unterscheidet sich von anderen MAGE-A4-TCRs, die derzeit in der Entwicklung sind, da er unabhängig vom T-Zell-Co-Rezeptor CD8 arbeitet, der sich auf Killer-T-Zellen befindet. Wie in der Arbeit gezeigt wird, ermöglicht dies T-Zellen, die mit diesem MAGE-A4 TCR ausgestattet sind, in präklinischen Experimenten Tumorzellen zu erkennen und abzutöten, die MAGE-A4 exprimieren. Das gelingt auch Helfer-T-Zellen, die CD4 und nicht CD8 exprimieren.

Prof. Dolores Schendel, Vorstandsvorsitzende und Wissenschaftsvorstand bei Medigene: "Wir freuen uns, dass die hohe Qualität unserer gemeinsamen Forschung mit bluebird bio durch diese wissenschaftliche Publikation anerkannt wird. Dieser MAGE-A4-spezifische TCR kann, da er unabhängig vom CD8-Co-Rezeptor ist, MAGE-A4-spezifische Antworten sowohl in CD4-Helfer- als auch in CD8-Killer-T-Zellen aktivieren. Auf diese Weise ermöglicht der TCR die breiteste funktionelle T-Zell-Antwort gegen MAGE-A4-positive Tumorzellen und, wie in präklinischen in-vivo-Modellen gezeigt, eine starke Kontrolle des Tumorwachstums.