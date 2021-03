Incyte meldet Zulassung von Pemazyre (Pemigatinib) durch die Europäische Kommission zur Behandlung von Erwachsenen mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Cholangiokarzinom mit Fusion oder Rearrangement des...

Incyte (Nasdaq:INCY) gab heute bekannt, dass die Europäische Kommission (EU) Pemazyre (Pemigatinib) für die Behandlung von Erwachsenen mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Cholangiokarzinom (Gallengangskarzinom) mit Fusion oder Rearrangement des Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptors 2 (FGFR2) zugelassen hat, bei denen nach mindestens einer vorherigen systemischen Therapielinie die Krankheit fortgeschritten war. Die Entscheidung folgt auf die positive Stellungnahme des Ausschusses für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur vom Januar 2021, in der die bedingte Marktzulassung von Pemazyre empfohlen wurde.

„Die Zulassung von Pemazyre ist ein entscheidender Meilenstein für Patienten mit FGFR2-positivem Cholangiokarzinom. Es ist die erste neue Behandlungsoption, die diesen Patienten in der EU seit mehr als einem Jahrzehnt zur Verfügung gestellt wird. Sie hat eine hohe Rate an anhaltendem Ansprechen in einer Situation gezeigt, in der es in der Vergangenheit keinen wirksamen Therapiestandard gab“, so Hervé Hoppenot, Chief Executive Officer von Incyte. „Wir freuen uns nun auf die Zusammenarbeit mit den einzelnen Ländern in Europa, um sicherzustellen, dass betroffene Patienten so schnell wie möglich Zugang zu dieser neuen Behandlung erhalten.“

Die EU-Entscheidung basiert auf Daten aus der FIGHT-202-Studie, die die Sicherheit und Wirksamkeit von Pemazyre bei erwachsenen Patienten mit vorbehandeltem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Cholangiokarzinom mit dokumentiertem FGF/FGFR-Status prüft. Zwischenergebnisse von FIGHT-202 zeigten, dass bei Patienten mit FGFR2-Fusionen oder -Rearrangements (Kohorte A [108 Patienten]) die Pemazyre-Monotherapie zu einer Gesamtansprechrate (ORR) von 37 Prozent (primärer Endpunkt) und einer medianen Ansprechdauer (DOR) von 8 Monaten (sekundärer Endpunkt) auf der Grundlage einer unabhängigen zentralen radiologischen Überprüfung führte. Pemazyre wurde im Allgemeinen gut vertragen. Zu den Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für Pemazyre gehören hohe und niedrige Phosphatwerte im Blut, Seh- oder Augenprobleme, ein Anstieg des Blut-Kreatinin-Wertes und bei schwangeren Frauen das Risiko einer Schädigung des Fötus.