Sevan Multi-Site Solutions ist ein Branchenführer im Bereich schlüsselfertiger End-to-End-Projekte

Seit einem Jahrzehnt bietet Sevan standortübergreifende Lösungen für zahlreiche Kunden über den gesamten Projektlebenszyklus an, darunter in den Bereichen Technologie und Datenanalyse, Entwicklungsdienstleistungen, Gutachten und Anlagenbewertungen, Architektur und Design, Konstruktion, Baudienstleistungen und Programmmanagement.

Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan) – ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen innovatives Design, Programmmanagement, Baudienstleistungen und Datenanalyse – ist ein Branchenführer für schlüsselfertige End-to-End-Projekte für weltweite Kunden.

Sevan ist kürzlich eine Partnerschaft mit einem neuen Kunden, My Pets Wellness, eingegangen, um hochmoderne Einrichtungen für die tierärztliche Versorgung zu konzipieren und zu bauen. Da der Bedarf an hochwertiger tierärztlicher Versorgung gestiegen ist, hat sich My Pets Wellness an Sevan gewandt, um die Vision des Unternehmens, neue Kliniken und Krankenhäuser zu errichten, zu verwirklichen.

My Pets Wellness nutzt nun alle Geschäftszweige von Sevan, von Gutachten- und Designdienstleistungen, über Planung, Bauordnung, Genehmigungen und Geräteeinkauf bis hin zu Programm- und Baumanagementdienstleistungen. Diese Dienste helfen My Pets Wellness und anderen Kunden von Sevan, den Bauprozess zu optimieren, was zu einem schnellen Rollout und Geschäftswachstum führt.

Sevan hat drei verschiedene Designvorlagen für My Pets Wellness erstellt. Sevan leitet nicht nur den allgemeinen Bauprozess, sondern ist auch ein integraler Partner während des gesamten Projekts, wobei sich Sevan um alle Aspekte der prototypischen Designelemente – Oberflächen, Bodenbeläge, Möbel und Beschilderung – bis hin zur Genehmigung und Beschaffung kümmert.

„Ein zentraler Bestandteil unserer Wachstumsstrategie ist die Entwicklung neuer Standorte, und Sevan war ein wichtiger Partner, der uns bei der Umsetzung unseres Ziels, neue Geschäfte zu eröffnen, sehr geholfen hat“, so Brock Leach, CEO von My Pets Wellness. „Unser Fokus liegt darauf, unseren tierischen Patienten eine hervorragende Versorgung zu bieten. Die Partnerschaft mit Sevan ermöglicht es uns, diesen Fokus aufrechtzuerhalten.“

Das Sevan-Team weiß die Partnerschaft mit My Pets Wellness sehr zu schätzen.

„Die Zusammenarbeit mit My Pets Wellness war großartig, von den ersten Entwürfen der Krankenhaus- und Klinikprototypen bis hin zum Abschluss der Bauarbeiten“, so Andrew Barnett, Sevan Operational Program Lead. „Wir freuen uns darauf, die Rollouts von mehreren Tierarztkliniken im ganzen Land viele Jahre lang fortzusetzen.“