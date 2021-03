SHENZHEN, China, 31. März 2021 /PRNewswire/ -- NewVaping ist ein führender Online-Vape-Shop in Großbritannien, der die neueste Vaping-Hardware, Vape-Zubehör über die bekannteste Marke mit dem besten Preis anbietet, ohne auf Geschmack oder Qualität zu verzichten. NewVaping führt auch eine große Auswahl an hochwertigen Vape-Säften, von klassischen Aromen bis hin zu den heißesten neuen E-Liquids in einer Reihe von Stärken und Größen auf dem Markt. Inmitten einer riesigen Auswahl an Vaping-Produkten wird MOTI PIIN gut im Regal präsentiert.

MOTI PIIN ist ein eleganter, vorgefüllter Einwegdampfer im Taschenformat und mit einem Design im Buntstift-Stil. Integriert mit einem 320 mAh eingebauten Akku, fasst er 1,6 ml vorgefüllten E-Saft mit einer 1,6-Ohm-Spule. MOTI PIIN verfügt über ein klassisches Mundstück mit einer glänzend abgerundeten Pfeifenspitze, die einen komfortablen und weichen Zug ermöglicht. Es kommt entweder mit 2 % oder 5 % Nikotin-Salz-Stärke und bietet 28 fantastische Geschmacksoptionen. Alle Geschmacksrichtungen zeichnen sich durch ein einzigartiges und frisches Farbschema mit einer glänzenden oder gummierten Oberfläche aus.