Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Interview mit Marble Financial: Fintech-Innovator plant Expansion in die USA Während die klassische Finanzindustrie nach Wachstum sucht, hat Marble Financial für sich eine attraktive Nische gefunden: Dank künstlicher Intelligenz holt das Fintech überschuldete Menschen ins Finanzsystem zurück – und gewinnt nebenbei einen …