Und nachdem Analysten die Bilanzkorrekturen relativ entspannt sehen und letzte Woche Renault und SK Group den Rücken gestärkt hatten, kommt Plug Power gestern mit dem, was man definitiv kann und immer wieder unter Beweis gestellt hat:

Plug Power setzt Schritt für Schritt seine operativen Ankündigungen um

Wie bereits seit längerem angekündigt plant Plug Power insgesamt 5 „grosse Wasserstoffproduktionsstätten“ US-weit, um eine entsprechende Infrastruktur aufzubauen. Insgesamt will man bis 2025 rund 500 Tonnen Tagesproduktion grünen Wasserstoffs erreichen, bis 2028 sollen es 1.000 Tonnen sein. Während Plug Power die erste Wasserstoff-Produktionsstätte in Tennessee bereits im Betrieb hat, kündigte man am 26.02.2021 den Bau der zweiten „grünen Wasserstoffproduktionsstätte an. In Alabama im Bundesstaat New York. Mit einem Investitionsvolumen von 290 Mio USD für die derzeit grösste grüne Wasserstoffproduktionsanlage mit einer geplanten Tagesproduktion von 45 Tonnen H2. Und eingesetzt werden sollen dort Elektrolyseure von Plug Power mit einer Leistung von 120 MW.

Gemeinsam mit dem für erneuerbare Energien zuständigen Partner Brookfield Renewable Partners errichtet man eine „grüne Wasserstoff“ Produktionsstätte in Susquehanna River(Pennsylvania)

Und die Produktionsstätte soll Ende 2022 produzieren, Baubeginn im ersten Quartal 2022. Geplante Tagesproduktion sind rund 15 Tonnen flüssiger Wasserstoff. Die nötige Energie soll das Brookfield Renewable’s Holtwood Wasserkraftwerk liefern – zu 100 % erneuerbare Energien.

“This is another step in our quest to build the green hydrogen economy in the USA and globally thereafter,” betont Andy Marsh, CEO von Plug Power. “We are proud to be able to bring quality jobs and invest in the local economy in Lancaster County, PA through this green hydrogen production facility.”

