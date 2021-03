Nippon Express USA schließt Bau von Chicago Logistics Center ab

TOKIO, 31. März 2021 /PRNewswire/ -- Nippon Express USA, Inc. (im Folgenden „NEUSA"), eine lokale Tochtergesellschaft von Nippon Express Co., Ltd., hat den Bau der Lagerhalle Chicago Logistics Center in Wood Dale, Illinois, abgeschlossen. Das Unternehmen hat am Freitag, 5. März, in einer Zeremonie die Fertigstellung der neuen Halle gefeiert.

Foto 1: Außenansicht der neuen Lagerhalle

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202103192529/_prw_PI1fl_8QUYP0pA.jpg

Foto 2: Innenraum der neuen Lagerhalle

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202103192529/_prw_PI2fl_L8pR8319.jpg

Der Großraum Chicago, Illinois, bildet mit dem internationalen Flughafen Chicago O'Hare, einem Tor für Luftfracht in den USA, sowie dem Hafen von Chicago, einem wichtigen Sammelzentrum für Seefrachtcontainer, einen wichtigen Logistikknotenpunkt. Die Automobilindustrie hat eine Konzentration an Einrichtungen in umliegenden Bundesstaaten wie Ohio, Indiana, Kentucky und Tennessee aufgebaut. Da zahlreiche Unternehmen aus verschiedenen Sektoren der pharmazeutischen und medizinischen Geräteindustrie ebenfalls in der Region etabliert sind, wird mit einem Anstieg bei der Nachfrage nach Lagerraum gerechnet.

Der neu eröffnete Standort in Wood Dale wird in der Lage sein, den unterschiedlichen Bedürfnissen von Kunden aus der Automobilbranche gerecht zu werden. Dazu gehören auch verbundene Geschäftstätigkeiten wie Umpacken und Inspektionen sowie Cross-Docking. NEUSA beabsichtigt, diesen neuen Standort mit einem weiteren großen Nippon Express-Werk in der Nähe des internationalen Flughafens O'Hare zu kombinieren, um die Logistikfunktionen zu stärken und den Betrieb seiner wichtigsten Drehscheibe im Mittleren Westen der USA auszubauen.

Zeitgleich mit dem Starttermin für den Betrieb wird der Hauptsitz von NEUSA von New York in das neue Werk verlegt, um die Geschwindigkeit und Effizienz des Betriebs zu verbessern. Hauptsitz, Vertrieb und Betrieb werden sich am selben Standort befinden, wodurch die Geschäftstätigkeit von Nippon Express in den USA verbessert werden soll.

NEUSA wird sich ganz besonders dafür einsetzen, seine landesweiten Logistikfunktionen für die Automobil- und Pharmaindustrie zu verbessern, die in der Unternehmensstrategie der Nippon Express Group als vorrangige Branchen positioniert sind, und einen weiteren Beitrag zur Geschäftstätigkeit seiner Kunden zu leisten.

