- Umsatz wächst trotz temporärer Schließungen der Produktionsanlagen im April 2020 um 2 Prozent auf 795 Millionen Euro

- Bereinigtes EBITDA mit 67,7 Millionen Euro mehr als 4 Prozent über dem Vorjahr; bereinigte EBITDA Marge bei 8,5 Prozent

- Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie vorgeschlagen - Ausblick 2021: Ein boomender Markt - Anstieg des Umsatzes um 20 bis 22 Prozent erwartet



Jandelsbrunn, Deutschland. Knaus Tabbert, ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa, hat auch in einem herausfordernden Geschäftsjahr 2020 Umsatz und Ergebnis gesteigert. Im Jahr seines Börsengangs verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 794,6 Millionen Euro, ein Anstieg um rund 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2019: 780,4 Millionen Euro). Vor allem in der zweiten Jahreshälfte konnte Knaus Tabbert die Produktion erhöhen, um ein - trotz des durch das Coronavirus verursachten Umsatzausfalls im April - besseres Ergebnis als 2019 zu erzielen. Das bereinigte EBITDA lag bei 67,7 Millionen Euro und damit um 4,1 Prozent über dem Vorjahreswert von rund 65,0 Millionen Euro.

"Die starke Nachfrage nach Freizeitmobilen hat in diesem außergewöhnlichen Jahr nochmals angezogen. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass wir mit unserem Produktionssystem in der Lage sind, kurzfristig auf Veränderungen zu reagieren. Dadurch haben wir den im April entstandenen Produktionsrückstand bis Jahresende aufgeholt und unsere Umsatzerwartung sogar leicht übertroffen", sagt Wolfgang Speck, CEO von Knaus Tabbert. "Der langfristige Trend zu individuellem und umweltfreundlichem Reisen wird die Nachfrage nach unseren Produkten weiter befeuern. Mit dem Börsengang und dem deutlichen Ausbau unserer Kapazitäten bleiben wir auch in Zukunft auf Wachstumskurs."