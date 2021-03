---------------------------------------------------------------------------

Corporate News zu den endgültigen Geschäftszahlen 2020

VARTA AG erzielt Rekordergebnis und kündigt eine zylindrische Lithium-Ionen- Hochleistungszelle an



* Konzernumsatz wächst sehr dynamisch um ca. 140% auf ca. 870 Mio. EUR.

* Das organische Umsatzwachstum, ohne das erstmalig konsolidierte Consumer-Geschäft, beträgt rund 47%.

* Bereinigtes EBITDA steigt um rund 147% auf ca. 241 Mio. EUR. * Bereinigte EBITDA-Marge verbessert auf ca. 27,7%. * Segment Microbatteries & Solutions mit sehr starkem Geschäftsjahr * Segment Household Batteries entwickelt sich sehr positiv. * Aufnahme der Dividendenzahlung mit rund 100 Mio. EUR Ausschüttungssumme

* Entwicklung der zylindrischen Li-Ion-Hochleistungszelle ist voll im Plan und trifft auf hohes Kundeninteresse.

* Zuversichtlicher Ausblick für 2021:

Umsatz und Ergebnis werden im Geschäftsjahr 2021 erneut steigen: Bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich auf 30%.



Ellwangen, 31.3.2021. Die VARTA AG blickt auf ein Jahr mit historischen Geschäftsergebnissen zurück. Der Umsatz konnte organisch um 50%, insgesamt sogar um 140% gesteigert werden. In diesem Zusammenhang konnte das bereinigte EBITDA um rund 150 Mio EUR verbessert werden. Die im vergangenen Jahr bereits zweimal angehobene Prognose konnte nochmals übertroffen werden. Auch für das laufende Geschäftsjahr ist das Technologieunternehmen aus Ellwangen (Baden-Württemberg) sehr zuversichtlich. Gerade durch das zu erwartende starke zweite Halbjahr wird VARTA beim Umsatz und Ergebnis nochmals zulegen. Ende des Jahres wird am Standort Ellwangen zudem eine neue hochleistungsfähige Lithium-Ionen-Rundzelle im Format 21700 auf einer Pilotlinie produziert werden. Diese Zelle bietet Vorteile für die Entwicklung für Anwendungen wie Power-Tools, kann aber auch bei Konzepten im Automotive-Bereich zum Einsatz kommen. Wie bereits vermeldet, hat der Vorstand beschlossen, angesichts des hervorragenden Geschäftsjahres eine Dividende in der Größenordnung von rund 100 Mio. EUR an die Aktionäre auszuschütten. Pro Aktie beträgt die Dividende 2,48 EUR. Die Dividende muss noch von der Hauptversammlung im Juni beschlossen werden.