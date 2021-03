---------------------------------------------------------------------------

Adler Group S.A.: Widerstandsfähiges Geschäft - vertrauensvoll in die Zukunft



* Voll integrierte deutsche Wohnimmobilienplattform mit Total Assets von 15 Milliarden EUR



* ESG-Umsetzung als eine unserer drei wesentlichen strategischen Säulen

* Starke Entwicklung des Mietportfolios mit flächenbereinigtem Wachstum (ohne Berlin) von +3,9 % und einer anhaltend niedrigen Leerstandsquote an den Top-13-Standorten von 2,3%



* EPRA-NRV von 6,0 Milliarden EUR entspricht EPRA-NRV je Aktie von 51,38 EUR



* Seit Ende 2019 wurde Eigen- und Fremdkapital in Höhe von 4,0 Milliarden EUR aufgenommen bzw. refinanziert, was zu einer deutlichen Verbesserung der wesentlichen Verschuldungskennzahlen führte, insbesondere des gewichteten Durchschnitts der Fremdkapitalkosten (WACD) mit aktuell 2,57 %



* Adler Group plant, eine Dividende in Höhe von 50 % des FFO 1 vorzuschlagen, was einer Dividendenausschüttung von 0,46 EUR je Aktie entspricht



* Gesamtsynergien in Höhe von 112,8 Millionen EUR wurden früher als erwartet realisiert und übertrafen die Prognose von 78-92 Millionen EUR für das Geschäftsjahr 2020



* Management stellt Guidance für 2021 mit Nettomieterträgen von 325-339 Millionen EUR und einem FFO 1 von 127-133 Millionen EUR vor

Berlin, 31. März 2021 - Nach der erfolgreichen Konsolidierung von ADLER Real Estate ("ADLER") und Consus Real Estate ("Consus") ist die Adler Group nun als voll integrierte deutsche Wohnimmobilienplattform sehr solide aufgestellt. Die Adler Group hat 69.722 Wohneinheiten in ihrem Bestand und weitere 10.000 Einheiten in Deutschlands Top-7-Städten mit einem Bruttovermögenswert von 1,3 Milliarden EUR in der

Projektentwicklungs-Pipeline; dies macht uns zu einer der führenden Wohnungsimmobilengesellschaften in Deutschland. Wir sind auf die Entwicklung großer und innovativer Quartiere fokussiert. So werden wir unsere Effizienz in Bezug auf das Management unseres Portfolios weiter steigern und damit Margenwachstum und eine weiter verbesserte Rentabilität erreichen.