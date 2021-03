---------------------------------------------------------------------------

ADLER Real Estate: Das Jahr 2020 erfolgreich abgeschlossen

Berlin, 31. März 2021 - Die ADLER Real Estate AG hat das Jahr 2020 als Teil der neuen Adler Group erfolgreich abgeschlossen. Zwar gingen 2020 die Nettomieteinnahmen mit der Verkleinerung des Immobilienportfolios leicht zurück, doch sowohl die FFO I als auch der als EPRA NRV berechnete Unternehmenswert konnten weiter gesteigert werden.



Nettomieteinnahmen wegen geringerem Immobilienbestand leicht rückläufig Im laufenden Geschäftsjahr machten die Nettomieteinnahmen EUR 239,7 Millionen aus und lagen damit um 3,6 Prozent unter dem vergleichbaren Vorjahreswert. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die bereits 2019 veräußerten Gewerbeimmobilien der BCP 2020 nicht mehr zu den Mieteinnahmen beitrugen und das Immobilienportfolio im Zuge der anhaltenden Portfolio-Optimierung auch 2020 weiter verkleinert wurde. Gleichzeitig konnten aber die wohnungswirtschaftlichen Leistungsdaten wie Leerstand und Durchschnittsmiete weiter verbessert werden.

Dadurch ging auch das Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung leicht zurück. Gleichzeitig fielen die Bewertungsgewinne - zum Teil Corona-bedingt - niedriger aus als im Vorjahr, was sich in Summe in rückläufigen Ergebniszahlen bemerkbar machte.



FFO I um 1,8 Prozent verbessert

Ungeachtet rückläufiger Umsatz- und Ergebniszahlen nahmen die FFO I 2020 um 1,8 Prozent auf EUR 85,9 Mio. zu.



EPRA NRV um 5,3 Prozent gestiegen

Der EPRA NRV (um Goodwill bereinigt, voll verwässert und unter Berücksichtigung der Anfang Oktober 2020 beschlossenen Kapitalerhöhung) belief sich Ende 2020 auf EUR 2,3 Mrd. und lag damit um 5,3 Prozent über dem vergleichbaren Vorjahresniveau.



Seit die ADLER Group Mitte 2020 die Mehrheit der ADLER-Aktien übernommen hat, ist ADLER Teil der Adler Group. Der IFRS-Konzernabschluss der ADLER Real Estate AG wird daher vollständig im IFRS-Konzernabschluss der Adler Group S.A. konsolidiert.



Der vollständige Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2020 steht auf der Internetseite www.adler-ag.com zur Verfügung .



Kennzahlen Geschäftsjahr 2020



EUR m 2020 2019

Gewinnund Verlustrechnung



Nettomieteinnahmen 239,7 248,7

Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung 211,2 219,3 Ergebnis aus der Veräußerung von 12,1 0,5 Immobilien

Ergebnis aus der Marktbewertung von 239,5 362,6 Investment Properties



EBIT 353,3 469,0

Funds from Operations I 85,9 84,4 FFO I/Aktie (verwässert) (EUR) 1,05 1,06

Bilanz 31.12.2020 31.12.2019

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 5.020,1 5.007,3 (einschl. Vorräte)



EPRA NRV (um Firmenwert bereinigt und 2.324,2 2.206,2 verwässert)

NRV/Aktie (EUR) 19,93 27,62

LTV (%) 51,2 49,4

WACD (%) 1,94 2,05

Portfolio 31.12.2020 31.12.2019

Renditeimmobilien (Einheiten) 52.178 58.083 Jahresnettokaltmiete 219,9 224,4 Leerstandsquote (%) 4,3 4,9 Ø Miete/Monat/qm (EUR) 6,00 5,60 Kontakt:

Tina Kladnik

Head of Investor Relations

ADLER Real Estate AG

Tel: +49 (162) 424 6833

t.kladnik@adler-ag.com



---------------------------------------------------------------------------

31.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ADLER Real Estate AG

Am Karlsbad 11

10785 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 30 39 80 18 10

Fax: +49 30 39 80 18 199

E-Mail: info@adler-ag.com

Internet: www.adler-ag.com

ISIN: DE0005008007, XS1211417362 DE000A1R1A42 DE000A11QF02 WKN: 500800, A14J3Z A1R1A4 A11QF0

Indizes: GPR General Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1179875



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1179875 31.03.2021



°