Poenina schliesst Geschäftsjahr 2020 erfolgreich ab und bleibt strategiekonform auf Wachstumskurs

Die poenina Gruppe bleibt in einem anspruchsvollen Marktumfeld stabil und schliesst das Geschäftsjahr 2020 wie prognostiziert erfolgreich ab: Der Betriebsertrag steigt um 19.4% auf CHF 302.2 Mio., der EBIT (-1.3%) und der Gewinn (+2.4%) bleiben gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 konstant. Durch den Zusammenschluss mit der Caleira Gruppe wurde zudem der nächste Schritt in der konsequenten Verfolgung der Wachstumsstrategie realisiert. Aufgrund der guten Aussichten und des hervorragenden Geldflusses aus Betriebstätigkeit beantragt der Verwaltungsrat trotz der stark gestiegenen Aktienzahl eine gleichbleibende Ausschüttung an die Aktionäre von CHF 2.00 pro Aktie.