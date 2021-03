DGAP-Media / 31.03.2021 / 07:15



Eat Beyonds Portfoliounternehmen Turtle Tree Labs startet mit gewerbsmäßiger Produktion.



Das Beteiligungsportfolio der Holdinggesellschaft Eat Beyond Global Holdings findet in seinem Anteilswert TurtleTree Scientific ein potentielles Juwel im 100 Milliarden CAD Markt.





Die Eat Beyond Global Holdings Inc. (ISIN: CA27786R1038 ; WKN: A2QHMZ), ein auf den Bereich pflanzlicher und alternativer Nahrungsmittel weltweit spezialisierter Investment-Emittent, gibt bekannt, dass sein Portfolio-Unternehmen TurtleTree Labs Pte. Ltd. (TurtleTree) eine Vereinbarung zur Kollaboration mit JSBiosciences in der gewerbsmäßigen Produktion von Zellkulturmedien unterzeichnet hat.