Stuttgart, 31. März 2021 - 2020 war auch für den CENIT-Konzern ein schwieriges, maßgeblich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, geprägtes Jahr. Der noch Anfang des Geschäftsjahres prognostizierte Umsatz von 170.000 TEUR und EBIT von 9.000 TEUR konnte daher nicht erreicht werden. Hauptsächlich ist das auf Umsatzrückgänge in den Bereichen Software und Services zurückzuführen aber auch auf die weltweiten Pandemie-bedingten Restriktionen in für die CENIT wichtigen Märkten. Nichtsdestotrotz konnte ein konzernweiter Umsatz von 147.240 TEUR sowie ein EBIT von 3.631 TEUR erzielt werden. Dies gelang vor allem durch ein gutes viertes Quartal und rechtzeitig ergriffene, geeignete Maßnahmen, wie Investitionszurückhaltung, Kostendisziplin und bereichsbezogene Kurzarbeit. So konnte vor allem auch von krisenbedingten Personalmaßnahmen abgesehen werden.

Ergebnisse im Detail

Der CENIT Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 147.240 TEUR (Vj. 171.711 TEUR/-14,3%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software ist mit 15.927 TEUR im Vergleich zu 16.355 TEUR im Vorjahr um -2,6% gesunken. Die Umsatzerlöse im Bereich CENIT Beratung und Services betrugen 38.491 TEUR und fielen damit um -22,2% (Vj. 49.486 TEUR). Die Umsätze mit Fremdsoftware sind um -12,4% auf 92.513 TEUR gesunken (Vj. 105.628 TEUR).

Der Rohertrag (Betriebsleistung abzüglich Materialaufwand) betrug 73.020 TEUR (Vj. 86.742 TEUR) und ist damit um -15,8% zurückgegangen.

Die CENIT erreichte ein EBITDA in Höhe von 9.594 TEUR (Vj. 15.238 TEUR/-37,0%) und ein EBIT von 3.631 TEUR (Vj. 9.195 TEUR/-60,5%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,28 EUR (Vj. 0,82 EUR).



Auftragsentwicklung

Der Auftragseingang im Konzern lag am im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 bei 137.853 TEUR

(Vj. 165.545 TEUR). Der Auftragsbestand per 31. Dezember 2020 belief sich auf 37.836 TEUR (Vj. 47.223 TEUR).



Vermögens- und Finanzlage

Zum Bilanzstichtag beträgt das Eigenkapital 42.723 TEUR (31.12.2019: 40.940 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 51,2% (Vj. 45,8%). Der Bestand an Bankguthaben und liquiden Mitteln beträgt zum Bilanzstichtag 26.056 TEUR (Vj. 18.461 TEUR). Der operative Cashflow erreichte 12.278 TEUR (Vj. 11.682 TEUR). Ferner wurde im Geschäftsjahr 2020 der Finanzmittelbestand im Wesentlichen durch die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 3.508 TEUR und investitionsbedingt in Höhe von 904 TEUR beeinflusst.