- Umsatz, EBT und Konzernergebnis in 2020 sehr deutlich gesteigert

- Projektpipeline stark gewachsen



- Dividendenvorschlag: EUR 0,80



- Optimistischer Ausblick



Energiekontor blickt auf ein operativ sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück. Alle wesentlichen Konzernkennzahlen konnten deutlich gesteigert werden. Die Umsatzerlöse stiegen auf rund EUR 135,1 Mio. (2019: EUR 63,7 Mio.), das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) auf rund EUR 31,3 Mio. (2019: EUR 0,8 Mio.) und das Konzernjahresergebnis auf EUR 20,4 Mio. (2019: EUR 0,2 Mio.).



In 2020 konnten zwei Windparks und vier Solarparks mit einer kumulierten Leistung von 44 MW in Betrieb genommen werden. Alle diese vier Wind- und Solarparks wurden an Investoren verkauft.



Mit dem Abschluss weiterer PPA (Stromabnahmeverträge) wurde Energiekontor erneut seiner Pionierrolle in diesem Bereich gerecht. Mit dem französischen Stromversorger ENGIE wurde ein PPA für einen von Energiekontor geplanten Solarpark über 41,5 MW in Mecklenburg-Vorpommern abgeschlossen und mit Welsh Water ein PPA für ein 4,5 MW Windparkprojekt in Wales.

Für sieben Windparks und einen Solarpark mit einer Gesamtleistung von rund 90 MW wurde im abgelaufenen Jahr der Financial Close erreicht. Diese Projekte sollen planmäßig Ende 2021/Anfang 2022 in Betrieb genommen werden. Im Rahmen der Ausschreibungen der Bundesnetzagentur in 2020 war Energiekontor sehr erfolgreich und hat in Summe für 117,5 MW Zuschläge (Wind & Solar) erhalten.



Insgesamt verzeichnete Energiekontor sehr große Fortschritte beim Ausbau und der Entwicklung der Projektpipeline. Trotz Corona und den damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen wurde die Pipeline stark ausgebaut. Dies gilt sowohl für die etablierten Märkte Deutschland und Großbritannien (mit der Schwerpunktregion Schottland) als auch für die neueren Märkte Frankreich und USA. Insgesamt konnte die Projektpipeline zwischenzeitlich auf ca. 6.000 MW vergrößert werden.