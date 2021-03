Scotch Creek Ventures erwirbt zwei vielversprechende Lithiumprojekte im produktiven Clayton Valley (Nevada)

Vancouver (British Columbia), 23. März 2021. Scotch Creek Ventures Inc. (CSE: SCV, FWB: 7S2) („Scotch Creek“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Abkommen hinsichtlich des Erwerbs von zwei bedeutsamen Lithiumkonzessionsgebieten im Clayton Valley (Nevada) unterzeichnet hat. Die beiden Projekte, Highlands West und Macallan East, befinden sich in einer äußerst vielversprechenden Region für die Lithiumexploration und -produktion, die eine Reihe börsennotierter Unternehmen beherbergt, einschließlich Albemarle (ALB) („Albemarle“), Cypress Development Corp. (V: CYP), Noram Ventures Inc. (V: NRM), und Pure Energy Minerals Ltd (V: PE).

Das Projekt Highlands West von Scotch Creeks besteht aus 176 20 Acres großen Seifenschürfrechten und befindet sich in der Nähe der Mine Silver Peak von Albermarle, die zurzeit der einzige lithiumproduzierende Betrieb in den USA ist. Angesichts des gestiegenen Interesses an Elektrofahrzeugen hat Albermale kürzlich Pläne bekannt gegeben, zusätzliche 30 bis 50 Millionen Dollar zu investieren, um die aktuelle Produktion an diesem Standort bis 2025 zu verdoppeln und mit einem Programm zur Bewertung von Ton sowie zur Optimierung der Lithiumextraktion von seinen Soleressourcen zu beginnen.

Das unternehmenseigene Projekt Macallan East grenzt an das Konzessionsgebiet Clayton Valley von Pure Energy Minerals Ltd., das erfolgreiche Bohrergebnisse lieferte und wo kürzlich die Absicht bekannt gegeben wurde, mit der Errichtung einer Pilotanlage zur Lithiumsoleextraktion zu beginnen. Der Erwerb von Macallan East umfasst 157 20 Acres große Schürfrechte und befindet sich an der Südostseite des Clayton Valley. Jüngste Explorationen an der Nordostseite des Clayton Valley durch Noram Ventures Inc. und Cypress Minerals Corp. haben attraktive Ergebnisse geliefert und somit die geologische Verlaufslinie sowie das Explorationspotenzial dieser Schürfrechte verstärkt. Zusammen mit dem Projekt Highlands West erhöht sich die Gesamtzahl der erworbenen Schürfrechte im Clayton Valley somit auf 333 (etwa 6.660 Acres) und etabliert Scotch Creek als einen der größten Interessenvertreter im Clayton Valley.