Die CENIT AG erzielte im Geschäftsjahr 2020 einem Umsatz von 147,2 Mio. EUR und ein EBIT von 3,6 Mio. EUR

Stuttgart, 31. März 2021 - 2020 war auch für den CENIT-Konzern ein schwieriges, maßgeblich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, geprägtes Jahr. Der noch Anfang des Geschäftsjahres prognostizierte Umsatz von 170.000 TEUR und EBIT von 9.000 TEUR konnte daher nicht erreicht werden. Hauptsächlich ist das auf Umsatzrückgänge in den Bereichen Software und Services zurückzuführen aber auch auf die weltweiten Pandemie-bedingten Restriktionen in für die CENIT wichtigen Märkten. Nichtsdestotrotz konnte ein konzernweiter Umsatz von 147.240 TEUR sowie ein EBIT von 3.631 TEUR erzielt werden. Dies gelang vor allem durch ein gutes viertes Quartal und rechtzeitig ergriffene, geeignete Maßnahmen, wie Investitionszurückhaltung, Kostendisziplin und bereichsbezogene Kurzarbeit. So konnte vor allem auch von krisenbedingten Personalmaßnahmen abgesehen werden.