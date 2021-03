Masterflex SE: Optimierungsprogramm B2DD zeigt Wirkung, Mittelfristziele bestätigt

- Konzern-Umsatz 2020 mit 71,9 Mio. Euro am oberen Ende der Prognosespanne

- Operatives Konzern-EBIT übertrifft mit 3,2 Mio. Euro die Prognose für 2020

- Optimierungsprogramm "Back to Double Digit" liegt im Plan, erste positive Effekte erkennbar

- Mittelfristziele bei einer nachhaltig zweistelligen EBIT-Marge werden bestätigt

Gelsenkirchen, 31. März 2021 - Die Masterflex SE (ISIN: DE0005492938) hat heute den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020 vorgelegt. In dem von der Corona-Pandemie stark beeinträchtigten Geschäftsjahr ist es dem Konzern gelungen, beim Umsatz den oberen Rand der Prognosespanne zu erreichen und beim operativen EBIT die eigenen Ziele sogar zu übertreffen.

Insgesamt erwirtschaftete die Masterflex Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 71,9 Mio. Euro. Das entspricht einem erwartungsgemäßen Rückgang um 10,1 % gegenüber dem Vorjahresumsatz von 80,0 Mio. Euro. Besonders betroffen von negativen Effekten aus der COVID-19-Pandemie waren die Aktivitäten in den Bereichen Luftfahrt, Automotive und Maschinenbau. Erfreulich entwickelte sich dagegen der Bereich Medizintechnik, der zusammen mit den Aktivitäten für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie Umsatzrückgänge in den pandemiebedingt rückläufigen Sparten teilweise ausgleichen konnte.

Durch die Kombination aus strikter Kostendisziplin plus der umgesetzten Effizienzmaßnahmen im Rahmen des Optimierungsprogramms "Back to Double Digit" (B2DD) ist es der Masterflex Group gelungen, den Umsatzrückgang ergebnisseitig zum Teil zu kompensieren. Das operative EBIT im Konzern lag mit 3,2 Mio. Euro wie prognostiziert unter dem Vorjahreswert von 5,1 Mio. Euro, aber über der Prognose für das Gesamtjahr 2020, die ein operatives EBIT in der Spanne von 1,0 bis 2,5 Mio. Euro vorsah. Entsprechend belief sich die operative EBIT-Marge im Gesamtjahr 2020 auf 4,4 % nach 6,3 % im Vorjahr. Das EBITDA erreichte in den abgelaufenen zwölf Monaten 7,9 Mio. Euro nach 9,7 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Das Konzernergebnis lag zum 31. Dezember 2020 mit 0,8 Mio. Euro wie erwartet unter der Vorjahresperiode (2,5 Mio. Euro).