DGAP-News: EarthRenew Inc / Schlagwort(e): Monatszahlen EarthRenew Inc: EarthRenew gibt für die ersten beiden Monate des Jahres 2021 starke Einnahmen aus der Stromerzeugung bekannt. Einnahmen im gleichen Zeitraum des Vorjahres bei weitem übertroffen 31.03.2021 / 07:56

- Die Anlage in Strathmore erwirtschaftete geschätzte Abrechnungserlöse in Höhe von 342.727 Dollar aus Stromverkäufen im Jahr 2021 bei einer Bruttomarge von 77 %.

- Die einzigartige Kombination von kalten Temperaturen in Verbindung mit Unwettern, die sich auf das Versorgungsnetz auswirken, führte in den ersten beiden Monaten dieses Jahres zu einer erheblichen Nachfrage nach Spitzenstromkapazität.

- Im Vergleich dazu erwirtschaftete die Anlage in Strathmore in den ersten beiden Monaten des Jahres 2020 direkte Einnahmen von 118.222 Dollar, was einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum anzeigt.

- EarthRenew hat mit Enel-X eine Vereinbarung zur Teilnahme an einem Programm für Betriebsreserven getroffen.



Toronto, 31. März 2021 - EarthRenew Inc. (CSE: ERTH; OTCQB: VVIVF) ("EarthRenew" oder das "Unternehmen"), ein kanadisches Unternehmen, das sich auf regenerative Landwirtschaftslösungen mit einer sekundären Einnahmequelle aus der Stromerzeugung konzentriert, gab heute eine beeindruckende Einnahmengenerierung durch seine Stromerzeugungsanlage in Strathmore, Alberta (die "Strathmore-Anlage") in den ersten zwei Monaten des Jahres 2021 bekannt. Die Strathmore-Anlage kann bis zu 4 MW pro Stunde erzeugen, indem eine Rolls-Royce-Turbine mit kostengünstigem Erdgas betrieben wird.