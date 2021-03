Pond Technologies verstärkt Biotechsparte mit erfahrenem Manager.

Nigel war bis zum erfolgreichen Verkauf der NASDAQ notierten Cynapsus Therapeutics Inc. an die japanische Sunovion Gruppe für die Leitung des Geschäftsentwicklungsteams von Cynapsus verantwortlich. Nigel gilt als enger Vertrauter des früheren Cynapsus CEOs Anthony Giovinazzo, der erst kürzlich als Director für den Pond-Verwaltungsrat verpflichtet wurde. Giovinazzo war Gründer, CEO und Direktor von Cynapsus Therapeutics. Unter seiner Führung sammelte Cynapsus 176 Millionen CAD am Kapitalmarkt ein und schaffte es von der TSX Venture Exchange zu einem Nasdaq-Börsengang. Im Jahr 2016 wurde Cynapsus für 841 Mio. CAD übernommen.

Nigel bringt mehrjährige Erfahrung als Sell-Side-Analyst in den Bereichen medizinische Geräte, Diagnostik und Arzneimittel mit. Außerdem war er als Buy-Side Analyst im Bereich Venture Capital für MDS Capital Corp. tätig, die zu dieser Zeit Kanadas führender Life-Science-Venture-Capital-Investor waren. Nach seinem Abschluss in Pharmazie diente Nigel bei den kanadischen Streitkräften als Apothekenoffizier in der Special Service Force und im Central Medical Equipment Depot und wurde während des Golfkriegs mit dem 1 Canadian Field Hospital in Saudi-Arabien eingesetzt. Nigel verließ das Militär, um seinen MBA an der University of Western Ontario zu machen.

Grant Smith, CEO von Pond, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, Nigel als Vizepräsident unserer neu geschaffenen Biotech-Abteilung im Pond-Team begrüßen zu dürfen. Angesichts des Interesses an unserer bahnbrechenden Technologie kommt Nigel zu einem wichtigen Zeitpunkt zum Unternehmen. Wir glauben, dass Nigels umfangreiches Netzwerk für das zukünftige Wachstum unserer Biotech-Sparte von Pond von großer Bedeutung sein wird.“

Nigel deGruyther kommentierte: „Ich bin beeindruckt von dem Potenzial der firmeneigenen Algenplattform von Pond. Sie wird der nächste evolutionäre Schritt für die biopharmazeutische Industrie sein. Ich freue mich darauf, diese Technologie zur Marktreife zu bringen und neue, lebensverändernde Medikamente zu ermöglichen.“

Pond Technology mit Sitz in Markham, Ontario, ist Technologieführer für die Zucht von Mikroalgen unter vollständig kontrollierten Umweltbedingungen. In über zehn Jahren Forschung und Entwicklung hat Pond eine robuste, disruptive Technologieplattform entwickelt, die auf künstlicher Intelligenz, proprietären LED-Leuchten und patentiertem CO2-Management basiert. Die Verwendung von konzentriertem CO2 aus industriellen Abfallströmen ermöglicht es Pond, die Produktivität von Mikroalgen weit über die von Algenzüchtern mit offenen Teichsystemen hinaus zu steigern und ermöglicht es industriellen Emittenten, CO2 zu vermindern und letztendlich zu recyceln.

Pond verkauft derzeit das aus Mikroalgen gewonnene Antioxidans Astaxanthin unter seiner Marke Regenurex. Da Mikroalgen für Pharmazeutika und Kosmetika, Nutraceuticals, menschliche Ernährung, Aquafarming, Biokunststoffe und Biokraftstoffe immer wichtiger werden, hat Pond begonnen, seine Technologie gegen laufende Lizenzgebühren und Tantiemen an Dritte zu lizenzieren. Pond hat erst kürzlich eine Biotech-Abteilung hinzugefügt, die sich auf die Züchtung einzigartiger Stämme von Mikroalgen konzentriert, die als Reproduktionsmedium für menschliche Antikörper und Proteine verwendet werden.

