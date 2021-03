31.03.2021 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

home24 vermeldet Rekordjahr 2020 und plant für 2021 mit einem Umsatzwachstum von 20 % bis 40 % und einer positiven, bereinigten EBITDA-Marge von bis zu 2 %



* Geschäftsbericht für 2020 bestätigt die vorläufigen Finanzzahlen:

* Signifikantes, währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 42 % auf 492 Millionen Euro.



* Break-even auf Basis des bereinigten EBITDA mit einer Marge von 3 %, was eine Profitabilitätsverbesserung um 11 %-Punkte im Vergleich zum Vorjahr widerspiegelt.



* Cashflow im Gesamtjahr positiv - auch ohne Kapitalerhöhung.

* In Q1 2021 bleibt das Momentum äußerst positiv: home24 realisiert ein währungsbereinigtes Wachstum der Auftragseingänge von circa 73 % gegenüber dem Vorjahr.



* Infolge der Kapitalerhöhung in Europa im Dezember 2020 und dem Börsengang der brasilianischen Tochtergesellschaft im Februar 2021 sind beide home24-Segmente in der Lage, ihr Wachstum zu beschleunigen, ohne an Kernprofitabilität zu verlieren.



* Ausblick 2020: Umsatzwachstumsraten unter konstanter Währung in einer Größenordnung von +20 % bis +40 %, darüber hinaus strebt home24 für das Gesamtjahr 2021 ein positives, bereinigtes EBITDA an und plant mit einer bereinigten EBITDA-Marge von +2 %. Dieser Ausblick berücksichtigt sowohl die Ergebnisse aus Q1 2021 als auch die Unsicherheit im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und wird im Laufe des Jahres weiter präzisiert werden.



Berlin, 31. März 2021 - Die home24 SE ("home24", das "Unternehmen") veröffentlicht heute ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2020 und berichtet darüber hinaus eine starke Entwicklung in Q1 2021, basierend auf einer anhaltend großen Nachfrage. Im Vergleich zum Vorjahr realisierte das Unternehmen in Q1 2021 eine währungsbereinigte Steigerung des Auftragseingangs von circa 73 %. Dazu trugen Europa mit circa 80 % und Brasilien mit circa 48 % bei. Da ein erheblicher Teil der in Q1 2021 erhaltenen Aufträge in den folgenden Monaten ausgeliefert wird, wird sich dies auch positiv auf den Umsatz des Folgequartals auswirken.