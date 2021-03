Heidelberg Pharma präsentiert neue Daten der proprietären ATAC-Technologieplattform auf der AACR-Jahrestagung 2021

Ladenburg, 31. März 2021 - Die Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA) gab heute bekannt, dass sie präklinische Ergebnisse ihrer neuen ATAC-Kandidaten HDP-102 und HDP-103 und synergistische Effekte mit Checkpoint-Inhibitoren auf der Jahrestagung der American Association for Cancer Research (AACR) 2021 präsentieren wird. Die Tagung findet vom 10. - 15. April 2021 im virtuellen Format statt.

Posterdetails - PSMA-ATAC:

Amanitin-based ADCs targeting PSMA as novel therapeutic modality for prostate cancer therapy

Abstract Nummer: 910

Präsentationszeit: 10. April 2021, 14:30 Uhr - 11. April 2021, 06:00 Uhr CEST

(8:30 - 24:00 Uhr EDT)

Link zum Abstract: https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/9325/presentation/1947

Die Posterpräsentation umfasst präklinische Daten zu ATACs, die gegen PSMA (Prostata-spezifisches Membran Antigen) gerichtet sind. Dieses Oberflächenprotein ist auf Prostatatumorzellen überexprimiert und kann daher auch als Biomarker genutzt werden. Wir zeigen, dass die gegen PSMA gerichteten ATACs hohe Antitumoraktivität besitzen und im Tiermodell schon bei niedrigen Konzentrationen das Tumorwachstum hemmen. Das günstige Sicherheitsprofil durch die gute Verträglichkeit dieser ATACs bestätigt, dass sie eine vielversprechende, neue Therapieoption gegen Prostatakrebs darstellen können.

Posterdetails - CD37-ATACs:

Preclinical evaluation of anti-CD37 Antibody-Targeted Amanitin Conjugates (ATAC) in B-cell malignancies

Abstract Nummer: 915

Präsentationszeit: 10. April 2021, 14:30 Uhr - 11. April 2021, 06:00 Uhr CEST

(8:30 - 24:00 Uhr EDT)

Link zum Abstract: https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/9325/presentation/1952

Das Poster zeigt präklinischen Daten von CD37-ATACs. CD37 ist ein Protein, das auf B-Zell-Lymphomzellen überexprimiert wird. Die präsentierten Daten zeigen, dass die CD37-ATACs hohe Antitumoraktivität besitzen und auch bei niedrigen Konzentrationen das Wachstum von hämatologischen Tumoren hemmen. Die gute Verträglichkeit der unterschiedlichen ATACs ist eine weitere Bestätigung, dass CD37-ATACs eine vielversprechende Therapiemöglichkeit gegen bestimmte B-Zell-Lymphome darstellen können.