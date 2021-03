NANJING, China, 31. März 2021 /PRNewswire/ -- Am 26. März wurde in Shenzhen die Konferenz zur Förderung des Versuchsgebiets für die Entwicklung einer hochwertigen Fertigung in Nanjing abgehalten. Die überregionale Förderung der Sonderzone vom innovativen Nanjing bis zum innovativen Shenzhen ist die beste Kooperation zwischen dem Yangtze-Flussdelta und der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area. Diese Förderkonferenz soll nicht nur das Problem für die hochwertige Entwicklung der eigenen Fertigungsindustrie lösen, sondern auch ausloten, welche Möglichkeiten Nanjing zur Verfügung stehen, um eine global einflussreiche und innovative Stadt aufzubauen, welche Möglichkeiten Jiangsu zur Verfügung stehen, um eine international wettbewerbsfähige fortschrittliche Fertigungsbasis aufzubauen, und welche Möglichkeiten es für „Made in China 2025" gibt, so die Werbeabteilung der Volksregierung des Bezirks Lishui.

Als einziges Versuchsgebiet für die Entwicklung einer hochwertigen Fertigung in Nanjing hat Lishui drei wichtige Industriezweige gebildet: mit erneuerbarer Energie betriebene Fahrzeuge, Luftfahrtindustrie und Gesundheitsindustrie. Das integrierte moderne Transportmuster aus „Luft, Schiene, Wasser und Autobahn" in Lishui, mit dem die großen Städte im Yangtze-Flussdelta innerhalb von 2 Stunden erreicht werden können, ist zu einem wichtigen Grund für Unternehmen geworden, sich für Lishui zu entscheiden. Lishui hat eine Gruppe von führenden internationalen Fertigungsunternehmen wie American Conmet, Siemens, A.O. Smith und so weiter zusammengebracht. Lishui betrachtet die Fertigungsindustrie stets als Fundament, erforscht Möglichkeiten für Innovation, Transformation und Aufwertung, schafft ein Muster für die hochwertige Entwicklung und strebt danach, Lishui in die globale Innovation zu integrieren und das „Leuchtende Fenster" sowie die „Glänzende Visitenkarte" von Nanjing und Jiangsu zu werden.

Auf der Konferenz wurden 18 innovative und hauptsitz-artige Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 13, Milliarden Yuan unterzeichnet und beschlossen. Lishui gab die Politik 2.0 für die Fertigungsindustrie durch eine globale Live-Übertragung bekannt, förderte die Einführung von Top-Experten für die technische Forschung mit einer unterstützenden Subvention von bis zu 200 Millionen Yuan und erhöhte die Subvention für die digitale Transformation um das 4,5-fache. Lishui ergreift die Initiative mit dem Geist der Erkundung, strebt danach, 15 Demonstrationsmodelle zu schaffen und plant, in den nächsten drei Jahren eine führende und hochwertige Entwicklung zu fördern. In fünf Jahren wird Lishui ein einflussreiches neues Hochland für industrielle Innovation und einen Cluster von Unternehmen mit ausländischer Finanzierung im Land aufbauen. In zehn Jahren wird Lishui an der Spitze der 20 Bezirke stehen, und die qualitativ hochwertige Entwicklung der Fertigungsindustrie wird ein nationales Modell werden.

