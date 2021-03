Jährliche Konferenz treibt das Wachstum und die ausländischen Investitionen in Guangzhou an Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 31.03.2021, 08:34 | 20 | 0 | 0 31.03.2021, 08:34 | GUANGZHOU, China, 31. März 2021 /PRNewswire/ -- Als Schaufenster für die hochwertige Entwicklung des Landes und die Errungenschaften der Reform und Öffnung von Guangzhou wird am 30. März die 7. jährliche Investitionskonferenz von Guangzhou eröffnet. Sie bietet eine wichtige Plattform für China und die Außenwelt, um die Zusammenarbeit zu vertiefen und Investitionen anzukurbeln, sagten die lokalen Beamten. Die Konferenz besteht aus einer Generalversammlung, sechs Niederlassungsorten in Übersee und vierzehn Sonderveranstaltungen. Zum ersten Mal werden sechs Auslandsniederlassungen in fünf Ländern - Deutschland, Israel, den Vereinigten Staaten, Neuseeland und Singapur - gegründet. Unter dem Motto „Spurring New Vitality" lädt die diesjährige Veranstaltung Mitglieder der Regional Comprehensive Economic Partnership, ausländische Agenturen, Wirtschaftsverbände und internationale Führungspersönlichkeiten ein, um Themen wie den Aufbau eines neuen Entwicklungsparadigmas zu diskutieren, bei dem sich nationale und internationale Zirkulation gegenseitig verstärken. Hong Qian, Chief of Guangzhou Municipal Commerce Bureau, sagte, dass die Konferenz zu einer wichtigen Plattform für Investitionskooperationen in der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macao geworden ist. Hong wies darauf hin, dass Guangzhou eine Metropole mit den wettbewerbsfähigsten Gesamtbetriebskosten für Unternehmen ist. Die Stadt verfügt über ein Click-to-Start-Unternehmerumfeld, ein bedarfsgerechtes Geschäftsumfeld, reichlich vorhandene Produktionsfaktoren und ein starkes Gesamtmarktpotenzial. Im Jahr 2020 haben Huawei, Baidu und Deloitte ihre juristischen Einheiten in der Stadt Guangzhou angesiedelt, und auch die Südchina-Zentrale von AstraZeneca wird voraussichtlich hier angesiedelt werden. „Anerkannt von Weltklasseunternehmen bedeutet auch, dass Guangzhou sich mit den Top-Unternehmen der Welt zusammentut, um die Entwicklung von Schlüsselindustrien wie der digitalen Wirtschaft, der Biomedizin und High-End-Dienstleistungen auf ein neues Niveau zu heben", sagte er. „In Zukunft wird Guangzhou danach streben, eine neue Generation von Kommunikationstechnologie, intelligenten und neuen Energiefahrzeugen, Biomedizin und Gesundheitsprodukten, intelligenten Geräten, Robotern und anderen aufstrebenden Säulenindustrien aufzubauen", fügte er hinzu. Nach Angaben des Guangzhou Municipal Commerce Bureau setzte die Stadt im Jahr 2020 49,372 Milliarden Yuan (7,67 Milliarden US-Dollar) an ausländischem Kapital ein, ein Anstieg von 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der beauftragten Projekte erreichte 931, was einer Steigerung von rund 54 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Insgesamt gab es 1.096 registrierte Projekte, eine Steigerung von rund 163 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2020 trugen ausländisch finanzierte Unternehmen in Guangzhou zu mehr als 50 Prozent des gesamten industriellen Produktionswertes der Stadt bei. Bis Ende 2020 haben insgesamt 309 Fortune Global 500 Unternehmen in Guangzhou investiert und zu insgesamt 1.166 Projekten beigetragen. Statistiken des Handelsministeriums zeigen, dass im Januar 2021 der tatsächliche Einsatz von ausländischem Kapital in Guangzhou 517 Millionen US-Dollar betrug, ein Anstieg von 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Während der 13. Fünfjahresplanperiode (2016-2020) überstieg der tatsächliche Einsatz von ausländischem Kapital in Guangzhou 32,83 Milliarden US-Dollar und hielt damit eine Wachstumsrate von mehr als 5 Prozent in fünf aufeinanderfolgenden Jahren.



