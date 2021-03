Denodo führt mit Denodo Standard eine neue Datenintegrationslösung in der Cloud ein

Denodo Standard bietet alle Funktionen, um Datenintegrationsprojekte schnell in die Produktion zu bringen. Mit einer intuitiven Web-Benutzeroberfläche mit einem leistungsstarken No-Code/Low-Code-Daten-Design-Studio, das durch Vorschläge mit KI-Unterstützung ergänzt wird. Darüber hinaus bietet Denodo Standard die Möglichkeit, aus über 150 sofort einsatzbereiten Anschlüssen für verschiedene Datenquellen zu wählen. Mit dieser Lösung können Bürgerintegratoren eine Verbindung zu Cloud-Data-Warehouses, Data Lakes und SaaS-Anwendungen herstellen und die Daten aus diesen unterschiedlichen Quellen zu einer einheitlichen Ansicht kombinieren, die von Geschäftsbenutzern über Dashboards und Berichte oder von Entwicklern über APIs verwendet werden kann. Die moderne Datenvirtualisierung von Denodo stellt eine direkte Verbindung zu Datenquellen her, in denen sich die Daten befinden, und bietet eine effiziente Möglichkeit, die integrierten Daten sicher verfügbar zu machen, ohne dass die Daten in einem zusätzlichen Repository gesammelt werden müssen.

Zu den wichtigsten Funktionen von Denodo Standard gehören:

Hochleistungsfähige Datenvirtualisierungs-Engine zur Integration und Bereitstellung von Daten in Echtzeit.

Moderne, einheitliche Web-Benutzeroberfläche mit SSO (Single Sign On).

Integriertes Apache-Zeppelin-basiertes Data Science-Notebook.

Assistentgesteuertes visuelles No-Code/Low-Code-Designstudio mit automatischen Vorschlägen und automatischer Vervollständigung.

Null-Code-Erstellung von virtuellen Modellen, um Daten aus jeder Quelle für jeden Verbraucher viel schneller verfügbar zu machen.

No-Code-Erstellung von Daten-APIs: GraphQL, REST, OData mit OAuth-, SAML- und Open API-Unterstützung.

Rich Cloud-Konnektivität, einschließlich: Amazon Redshift, Azure Synapse Analytics, Databricks Delta, Google BigQuery, Cloud-Datenspeicher wie AWS S3, Azure Data Lake Storage sowie Google Cloud Storage- und SaaS-Apps wie Salesforce, Marketo und Google Analytics.

Unternehmen, die zusätzliche Datenverwaltungsfunktionen benötigen, wie z. B. den Datenkatalog für maschinelles Lernen, können ihre Lösung nahtlos auf die Denodo-Plattform aktualisieren und ihre Datenintegrationsschicht zu einer erweiterten logischen Datenstruktur erweitern.