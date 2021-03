PLUG POWER-Aktionäre sind heute in absoluter Partystimmung. Schließlich hüpft die Aktie satte rund vier Prozent nach oben. Durch diesen Rücksetzer sind die Anteilsscheine jetzt für 29,60 EUR zu haben. Ist dieser Anstieg das Signal für Gewinnmitnahmen?

Die Gesamtsituation hat sich trotz Zwischen-Rallye nur marginal verbessert. Weil hier nun jederzeit neue technische Verkaufssignale greifbar sind. Zuletzt lag dieser Tiefpunkt bei 25,50 EUR. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Danach notiert PLUG POWER in Aufwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 28,83 EUR. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufwärtstrends explodieren können.

