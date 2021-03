Die Aktie von Applied Materials klettert an der Technologiebörse Nasdaq die letzten Monate von einem Rekord zum nächsten. Der Hersteller von Anlagen für die Halbleiterproduktion erfreute die Anleger mit einer robusten Prognose. Derzeit füllen sich die Auftragsbücher, weil die Kunden wegen der aktuellen Knappheit an Mikrochips ihre Produktion hochfahren. Mittelfristig dämpfend wirkt sich der Handelskrieg zwischen China und den USA aus, nachdem es Applied Materials verboten ist, seine Maschinen nach China zu verkaufen. Der Hintergedanke ist es, China so lange wie möglich daran zu hindern, eine eigene Chipindustrie aufzubauen. Im Gegenzug verwehrt China mit dem größten Halbleitermarkt der Welt im Rücken Fusionen im Sektor.

.

Zum Chart

.

Der Aktienkurs von Applied Materials hat den Nachrüstbedarf am Chipsektor gut abgebildet und ist seit Anfang November 2020 weit besser gelaufen als die Benchmark Nasdaq 100. So hat das Papier die Benchmark in dieser Zeitspanne um rund 90 Prozent übertreffen können. Weiters ist der High Tech Konzern mit einem erwarteten KGV 2020/21 von 22 nicht in Höhen vorgedrungen, wie es viele andere Wachstumswerte an der Nasdaq sind. Ein möglicher Faktor ist die Zyklizität in der Chipindustrie, wodurch die geplanten Gewinne in den Jahren 2021/22 und 2022/23 nicht mehr in dem Ausmaß steigen, wie sie es aktuell tun. Die geplanten KGVs pendeln so in dieser Periode um den Wert 20 ein. Weiters ist der seit vergangenem Oktober gültige Aufwärtstrend noch intakt, auch wenn der Kursverlauf an die untere Begrenzung gewandert ist. Nützt der Wert das aktuelle Momentum, sind Werte rund um den Bereich von 143 US-Dollar denkbar.