Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Eröffnung Dax tritt nach Vortagesrekord auf der Stelle Der Dax hat nach dem Vortagesrekord eine Verschnaufpause eingelegt. Der deutsche Leitindex startete am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Tag und lag zuletzt 0,04 Prozent im Plus bei 15 014,15 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte rückte …