Hengtong Optic-Electric bringt 400G DR4 Silizium-Photonik-Transceiver auf den Markt und erweitert damit die Produktreihe der 400G-Transceiver-Module

Suzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 26. März 2021 lud Hengtong Optic-Electric

Co., Ltd. zu einer neuen Produkteinführung ein. Das Tochterunternehmen Hengtong

Rockley Technology Co., Ltd. hat seine Hochgeschwindigkeits-Transceiver-Module

für die Datenkommunikation weiterentwickelt. Die Massenproduktionsversion des

400G QSFP-DD DR4-Transceivers, der auf Silizium-Photonik-Schaltungen basiert,

und des 400G QSFP-DD FR4-Transceivers, der auf der traditionellen Freiraumlösung

basiert, wurden freigegeben, so dass Hengtong in der Lage ist, den Kunden 400G

optische Singlemode-Transceivermodule mit unterschiedlichen

Übertragungsdistanzen anzubieten.



Die Massenproduktionsversion der 400G QSFP-DD DR4 Silizium-Photonik-Transceiver

von Hengtong Rockley basiert auf den miniaturisierten integrierten

Silizium-Photonik-Chips und den elektronischen integrierten Chips von Rockley

Photonics Limited, die auch den modernsten 7nm DSP-Chip verwenden, wobei die

Leistungsaufnahme weniger als 9 W beträgt. Darüber hinaus sind die

Herstellungskosten um 10-30 % geringer als bei herkömmlichen 400G-Transceivern,

die auf Freiraumoptik basieren, und erfüllen die Anforderungen an geringen

Stromverbrauch und Umweltfreundlichkeit von Rechenzentrumsanwendungen. Die

400G-Transceiver von Hengtong verwenden eine Chip-on-Board (COB)-Montagelösung,

und aufgrund eines einzigartigen Fertigungsprozesses wird für die optische

Kopplung zwischen Faser und Silizium-Photonik-Chips eine passive Ausrichtung

verwendet, was sich vorteilhaft auf die Massenproduktion und Kostenreduzierung

auswirkt. Hengtong Rockley wird die Massenproduktion von 400G QSFP-DD DR4

Silicon Photonic Transceivern beschleunigen.







monolithische Integration von photonischen Chips und elektronischen Chips zu

realisieren. Die 400G-Silizium-Photonik-Chips sind eine fortschrittliche

Technologie, um den Engpass des Datenaustauschs im Mega-Maßstab zu durchbrechen,

und zeigen große Vorteile in Bezug auf den geringen Stromverbrauch, den kleinen

Platzbedarf, die relativ niedrigen Kosten, die Einfachheit der Integration in

großen Mengen, usw. Mit der rasanten Entwicklung der nächsten Generation der

Informations- und Kommunikationstechnologie bringt sie ein explosives Wachstum

der Datenkommunikation. Es wird erwartet, dass die

400G-Silizium-Photonik-Transceiver die traditionellen Transceiver ersetzen

werden, die zum Teil untauglich sind. Insbesondere in der Ära der Co-Packaged

Optics (CPO) wird die Silizium-Photonik-Lösung die beste Wahl sein. In der

Zwischenzeit hat Hengtong auch den ersten Prototyp eines 3,2T CPO-Schalters auf

Basis der Silizium-Photonik-Technologie in China veröffentlicht, was ein

wichtiger Meilenstein in der Silizium-Photonik-Industrie ist.



Darüber hinaus verwendet Hengtong Rockleys 400G QSFP-DD FR4-Transceiver einen

7nm DSP-Chip, EML auf der Transmitterseite und einen InP-Detektor auf der

Empfängerseite mit Hilfe eines kostengünstigen und ausgereiften photonischen

WDM-Bauteils, wodurch das gesamte Moduldesign und Layout sehr kompakt ist. Der

Stromverbrauch beträgt weniger als 9 W.



Hengtong Rockley Technology Co., Ltd. ist ein Gemeinschaftsunternehmen, das von

Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. in China und Rockley Photonics Limited in

Großbritannien gegründet wurde. Hengtong Rockley entwickelt und fertigt optische

High-End-Module. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen für das Design

von Silizium-Photonik-Chips und deren Integration, Verpackung und Prüfung, um

die Wettbewerbsfähigkeit von Design und Herstellung optischer Module zu

verbessern.



