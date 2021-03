Umfrage von tecis zeigt: Aktien und Investmentfonds sind mittlerweile beliebteste Finanzanlage bei jungen Generationen

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Hannover/Hamburg, 31. März 2021Das traditionelle Sparbuch hat ausgesorgt. Vor allem junge Menschen der Generation Y und Z setzen mittlerweile auf Aktien und Investmentfonds für ihre Altersvorsorge. Dies zeigt die repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag der tecis Finanzdienstleistungen AG. Knapp 30 Prozent der befragten Personen dieser Altersgruppe planen den Abschluss eines Vorsorgeproduktes in den nächsten zwei Jahren - über 40 Prozent der jungen Leute setzen zudem in ihrer Altersvorsorge auf einen Aktienanteil. Damit unterscheidet sich diese Altersgruppe von der älteren Generation: Nur 17 Prozent der über 40-Jährigen würden in den nächsten zwei Jahren Aktien für ihre Finanzanlagen erwerben. Die Entwicklung bei der jungen Generation gibt deshalb Grund zur Annahme, dass die Aktienkultur in Deutschland Zukunft hat. Laut Angaben des Deutschen Aktieninstituts haben in Deutschland allein 2020 2,7 Millionen mehr Anlegerinnen und Anleger in Aktien investiert als im Jahr zuvor [1] . „Mit Blick auf die Zukunft sind Aktien und Investmentanlagen für die Altersvorsorge entscheidend, denn mit ihnen lassen sich auch auf lange Sicht Renditen erwirtschaften. Vor allem junge Menschen wollen Teilhabe am wirtschaftlichen Erfolg und entdecken daher den Aktienmarkt immer mehr für sich. Das ist ein positives Zeichen für eine chancenorientierte und selbstbestimmte Zukunft", kommentiert Dr. Matthias Wald, Aufsichtsrat von tecis. In den nächsten Jahren würden 24 Prozent der jungen Befragten Aktien und 22 Prozent Investmentfonds für ihre Altersvorsorge abschließen. Damit sind diese beiden Produktarten beliebter als zum Beispiel Einlagenprodukte.