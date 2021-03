BARCLAYS belässt DEUTSCHE WOHNEN AG auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Sander Bunck

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE WOHNEN AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Wohnen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die jüngst vorgelegten Zahlen hätten den Erwartungen entsprochen und der Ausblick habe kaum Überraschungen enthalten, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Investoren dürften sich vor allem für die in den kommenden Wochen anstehende Entscheidung zur Mietbremse in Berlin interessieren. Bis dahin sei mit größeren Kursschwankungen zu rechnen./ajx/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2021 / 13:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2021 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.