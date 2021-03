Der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55) im Fokus der Spekulation auf einen Short Squeeze erreichte man neue Hochs – bis zu 180,10 EUR – und dann ging es sukzessive wieder runter bis nahe an die 100,00 EUR -106,30 EUR im Tief.

Es fehlten Impulse, die Phantasie bei den Microbatteries und den anderen Produkten der Varta war erstmal raus. Immer wieder wird – trotz rekordmässigen Umsätzen Varta’s, Produktion immer an der ständig erweiterten Kapazitätsgrenze und technologischer Führerschaft – von aufkommender Konkurrenz gesprochen. Von Wettbewerbern, die immer näher an Varta herankommen. Und die Perspektiven des Energiespeichergeschäfts scheinen noch wenig gewürdigt zu werden.

Heute gibt es die endgültigen Zahlen – erwartet sehr gut. Und dann noch „Zucker“ – zuerst die Zahlen

Wie bereits kommuniziert konnte der Umsatz in 2020 organisch um 50%, insgesamt sogar um 140% gesteigert werden. In diesem Zusammenhang konnte das bereinigte EBITDA um rund 150 Mio EUR verbessert werden. Und so konnten die im vergangenen Jahr bereits zweimal angehobenen Prognosen nochmals übertroffen werden.

Unsd so Herbert Schein, Vorstandsvorsitzender (CEO) der VARTA AG: „Wir sind stolz auf ein historisches Geschäftsjahr – das bisher beste in den 135 Jahren unserer Unternehmensgeschichte. Wir sind im vergangenen Jahr um 140 Prozent gewachsen. Allein das organische Umsatzwachstum betrug knapp 50 Prozent! Und das organische EBITDA Wachstum betrug knapp 100 Prozent. Alle Geschäftsbereiche haben im Vergleich zum Vorjahr ihre Erfolge noch einmal übertroffen. Wir werden auch in diesem Jahr unseren Wachstumskurs fortsetzen. Mit der neuen Lithium-Ionen-Rundzelle, die Ende des Jahres auf einer Pilotlinie produziert wird, erschließen wir uns neue Geschäftsfelder. Unsere zylindrische Li-Ion-Hochleistungszelle ist nach der CoinPower ein weiterer großer Schritt für VARTA.“

