Aktion 'Fair Deal für CS EUROREAL Anleger': Commerzbank verzögert grundlos Ausschüttung an Fondsanleger

PRESSEMITTEILUNG

Commerzbank verzögert grundlos Ausschüttung an Fondsanleger

- Die Commerzbank handelt bei der Abwicklung des offenen Immobilienfonds CS EUROREAL nach Auffassung einer Anlegergruppe gegen Anlegerinteressen

- Anlegergruppe "Fair Deal für CS EUROREAL" fordert sofortige Ausschüttung von 350 Mio. Euro des derzeitigen Nettobarvermögens von ca. 510 Mio. Euro, da letzte Liegenschaften bereits 2019 veräußert wurden

- Ausschüttungspolitik basiert aus Sicht der Anlegergruppe auf unplausiblen Risikoannahmen und steht in starkem Kontrast zu vergleichbaren Fonds

- Seit Beginn der Abwicklung im Jahr 2012 haben Institute mehr als 240 Mio. Euro an Gebühren vereinnahmt; Interessenskonflikte bestehen weiterhin und bergen Gefahr voreingenommener und überzogener Risikobewertung

Berlin, 31. März 2021.

Rechtsanwalt Robert Peres vertritt eine Gruppe von Anlegern ("Anleger") unter dem Namen "Fair Deal für CS EUROREAL", die börsennotierte Anteile an dem seit 2012 in Auflösung befindlichen offenen Immobilienfonds CS EUROREAL (ISIN: DE0009805002) halten. In einer heute veröffentlichten Erklärung fordert er die mit der Abwicklung des Sondervermögens beauftragte Commerzbank AG zur sofortigen Ausschüttung von 350 Millionen Euro des derzeitigen Nettobarvermögens von ca. 510 Mio. Euro an die Anleger auf. Die Ausschüttungen sollten sich künftig an der Auszahlungspolitik vergleichbarer Fonds orientieren und somit eine aus Sicht der Anleger ungerechtfertigte Benachteiligung der Anleger des CS EUROREAL beenden.