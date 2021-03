Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

EUR/USD - Short-Chance am 10er-EMA In der Regel laufen Aufwärtskorrekturen im Abwärtstrend im Bereich des 10er-EMA aus, so dass hier dann mit einem Verlaufshoch zu rechnen wäre. Kann EUR/USD doch noch weiter ansteigen, wäre im 200er-EMA ein massiver Widerstand zu sehen, der nicht so …