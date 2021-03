Marktkompass ASTRAZENECA, DAIMLER & VARTA | Frühsport im BÖRSENKOMPASS

Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: AstraZeneca wird die negativen Schlagzeilen nicht los ++ Daimler steht in der Kritik ++ Varta bleibt auf Kurs.

Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: AstraZeneca wird die negativen Schlagzeilen nicht los ++ Daimler steht in der Kritik ++ Varta bleibt auf Kurs.

> MÄRKTE & KURSE | Während der DAX gestern neues Gelände erkundete, zogen sich die US-Indizes auf bekanntes Terrain zurück. Der Dow Jones schloss 0,3 Prozent tiefer als am Vortag, der S&P 500 verlor ebenfalls 0,3 Prozent und der Nasdaq100 gab 0,5 Prozent ab.Erwartungsgemäß machten gestern ViacomCBS und Discovery etwas Boden gut, nachdem beide Aktien im Zuge des Archegos-Zahlungsausfalls erdrutschartige Kursverluste erlitten hatten. AstraZeneca hatte hingegen einen schweren Stand. Neue Fälle von Thrombosen im Zusammenhang mit der Verabreichung des Covid19-Impfstoffes des Unternehmens haben zur Folge, dass dieses Serum in manchen Ländern nur noch eingeschränkt verimpft wird.