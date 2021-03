Salesforce-Nachfrage in Deutschland steigt stark und beschleunigt Konsolidierung unter Dienstleistern

Die Konsolidierung des Salesforce-Partner-Ökosystems in Deutschland schreitet fort, da die Zahl der Übernahmen zunimmt. Zugleich gewinnt der Markt für Implementierungsservices an Dynamik. Dies meldet eine neue Studie, die heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III) veröffentlicht wurde, einem führenden, globalen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment.

Laut der Studie „ISG Provider Lens Salesforce Ecosystem Partners Report Germany 2021“ steigert die schnell wachsende Akzeptanz der Salesforce-Produkte bei Unternehmen den Bedarf an externer Unterstützung bei der Implementierung der Lösungen. Die gestiegene Nachfrage nach Fachkräften mit Erfahrung bei der Implementierung von Salesforce-Lösungen hat dazu geführt, dass große Technologie-Provider kleinere Service- und Lösungsanbieter übernehmen. Auch Salesforce selbst hat in jüngster Zeit zwei Übernahmen getätigt. Im vergangenen Jahr meldete das Unternehmen in den USA die Übernahme des Softwareanbieters Vlocity und des Implementierungsdienstleisters Acumen Solutions.

Der Konsolidierungstrend ist auf dem deutschen Markt zwar weniger stark ausgeprägt als in den USA, aber auch hier haben global tätige Systemintegratoren im vergangenen Jahr mittelständische Anbieter übernommen. Laut ISG ist davon auszugehen, dass das Tempo der Übernahmen weiter zunehmen wird.

„Der deutsche Markt für Salesforce-Implementierungsleistungen hat seit unserer letzten Studie stark an Fahrt zugelegt“, so Andrea Spiegelhoff, Partner bei ISG EMEA in Deutschland. „Immer mehr Unternehmen setzen auf Software-as-a-Service-(SaaS-)Lösungen von Salesforce und wenden sich dem Servicemarkt zu, um Unterstützung bei der Implementierung der Lösungen zu erhalten.“

Wie der Studie zu entnehmen ist, benötigen alle Anbieter von Salesforce-Supportleistungen, vom global agierenden Systemintegrator bis hin zum „Boutique“-Anbieter, nach wie vor ein starkes Netzwerk unabhängiger Softwareanbieter, um die speziellen Anforderungen bestimmter Branchen und Unternehmen erfüllen zu können. Salesforce-Produkte zeichnen sich durch ein stark standardisiertes Funktionsangebot aus, weshalb Anbieter Partnerschaften eingehen, um nicht selbst Lösungen für einzelne Kunden entwickeln zu müssen.