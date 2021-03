Alcatel-Lucent Enterprise, führender Anbieter für Kommunikations-, Netzwerk- und Cloud-Lösungen, und RingCentral, Inc. (NYSE: RNG), führender Anbieter globaler Lösungen für Cloud-Kommunikation, Collaboration, Video-Konferenzen und Contact Center, schließen sich zusammen: In Kürze wird Rainbow Office, powered by RingCentral − eine UCaaS-Lösung (Unified Communication as a Service) − in Österreich verfügbar sein.

