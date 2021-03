Alcatel-Lucent Enterprise , führender Anbieter für Kommunikations-, Netzwerk- und Cloud-Lösungen, und RingCentral, Inc. (NYSE: RNG), führender Anbieter globaler Lösungen für Cloud-Kommunikation, Collaboration, Video-Konferenzen und Contact Center, schließen sich zusammen: In Kürze wird Rainbow Office, powered by RingCentral − eine UCaaS-Lösung (Unified Communication as a Service) − in Deutschland verfügbar sein.

Als Ergebnis der strategischen Partnerschaft zwischen RingCentral und Alcatel-Lucent Enterprise, die im August 2020 bekannt gegeben wurde, kombiniert Rainbow Office, powered by RingCentral, nun die neueste UCaaS-Technologie von RingCentral mit den marktführenden Netzwerk-, Kommunikations- und Cloud-Lösungen und -Diensten aus dem Portfolio von Alcatel-Lucent Enterprise. Dadurch entsteht ein einzigartiges Angebot am Markt.

Alcatel-Lucent Enterprise sieht es als seine Aufgabe an, Unternehmen, die geschäftlich einen vertikalisierten Ansatz verfolgen, maßgeschneiderte Technologieerlebnisse zu bieten. Rainbow Office, powered by RingCentral, bereichert das Cloud-Portfolio des Anbieters und ermöglicht Kunden durch Unified Communications as a Service (UCaaS) eine beschleunigte digitale Transformation.

Mit Rainbow Office können Benutzer effizient und sicher von überall und auf jedem Gerät über eine einzige, einheitliche Unternehmenslösung zusammenarbeiten. Dabei stehen ihnen die branchenführenden integrierten Funktionen des Message Video Phone (MVP) von RingCentral zur Verfügung. Rainbow Office bietet HD-Audio und -Video, Funktionen zur Bildschirmfreigabe, die Möglichkeit, die Anwesenheit einzusehen, Dateien freizugeben und nahtlos zwischen Geräten zu wechseln − mit integrierter Sprache auf Carrier-Grade-Niveau.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit RingCentral. So wird es uns gelingen, den Bedarf unserer Geschäftskunden in Deutschland zu bedienen”, weiß Dirk Grafe, Country Business Leader für Alcatel-Lucent Enterprise in Deutschland. Diese öffentliche UCaaS-Lösung, die Datenverkehr mit einschließt, ist für jedes Unternehmen eine großartige Chance, das seine Transformation in die Cloud beschleunigen will. Man erhält eine sichere Plattform für die Geschäftskommunikation, die nicht nur einfach zu implementieren, sondern auch genauso unkompliziert zu nutzen ist. Die Rainbow Office Kommunikationssuite auf Carrier-Grade-Niveau bietet eine All-in-One-Lösung mit mehreren Sicherheitsebenen zum Schutz der Anwendungen und Geräte vor potenziellen Angriffen.”