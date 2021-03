Ad-hoc-Meldung! Zweiter Knüller binnen nur 24 Stunden: Große Osterrallye!?

Jetzt stehen aber wirklich alle Zeichen auf Rallyemodus! Erst gestern meldete BevCanna, der aufstrebende Entwickler und Vermarkter von Cannabisgetränken, einen großen und wirklich signifikanten Meilenstein.

Der Markt reagierte ganz deutlich! Soeben legt das Unternehmen, das inzwischen u.a. von einer ehemaligen PepsiCo-Top-Managerin geleitet wird, den nächsten “Knüller” hin, der nach gestern rund 20% Zugewinn an der Heimatbörse in Kanada heute erneut ganz deutlich anfeuern sollte. Wir spekulieren auf eine richtig starke Osterrallye und sehen den großen und lang erwarteten Durchbruch beim Unternehmen kommen.

BevCanna, dem ganz nebenbei auch eine der neuen und vielversprechenden Premium-Wassermarken Kanadas gehört, meldete gestern einen großen Meilenstein: Gab es bis gestern noch Fragen, wann BevCanna nun nach Erhalt der Erlaubnis für die Produktion von Cannabisgetränken Anfang des Jahres auch wirklich Geld damit machen wird, gab das Unternehmen gestern Morgen seinen ersten umsatzgenerierenden Deal mit Cannabisgetränken bekannt. Heute folgt schon der zweite Deal, und das binnen nur 24 Std. nach Bekanntgabe der ersten Unterschrift. Das ist extrem schnell und kommt erneut überraschend! Wir erwarten wieder ganz erhebliche Zugewinne für die BevCanna-Aktie und sehen aktuell ( n o c h ) den perfekten Einstiegszeitpunkt. Der große Ausbruch scheint nun zu gelingen. Laut Barchart ist die Aktie von BevCanna ein “Strong Buy”.

Risikokapitalgeber haben erst vor dem Jahreswechsel 1,50 $ (CDN, Börsennotiz Kanada) für eine Aktie gezahlt und mehrere Millionen in das Unternehmen gesteckt. Das Papier von BevCanna handelt derzeit noch ganz deutlich günstiger (gestriger Schlusskurs bei 1,00 $). Auch Keef, der US-Marktführer für Cannabisgetränke, ist inzwischen Aktionär von BevCanna.

Breaking News!

BevCanna mit Meilenstein-Ereignissen: Zweiter White-Label-Deal für Herstellung von Cannabisgetränken binnen 24 Std. eingetütet!

BevCanna*

WKN: A2PNFY

Börsenplätze: Frankfurt, etc. (Deutschland); Canadian Securities Exchange (Kanada, Heimatbörse)

Breaking News:

BevCanna Signs White-Label Agreement to Manufacture and Distribute Cannabis-Infused Beverages for Enthusiasmus Inc.

HIER zur Meldung.

Das ist der zweite Deal in Folge binnen nur 24 Stunden. Tatsächlich dürfte aber auch dieser zweite Deal lediglich den Beginn einer möglichen Lawine neuer sog. White-Label-Deals markieren, bei denen BevCanna als Auftragsproduzent für andere Marken fungiert und Geld in die Kassen spült. Und auch der Launch der ersten eigenen Cannabisgetränke sollte sich bereits in Planung befinden. BevCanna besitzt und betreibt heute eine der leistungsfähigsten Produktionsanlagen für Cannabisgetränke in ganz Kanada.

Die heutige Meldung:

BevCanna gibt bekannt, dass man mit dem kanadischen Unternehmen Enthusiasmus, dem Erfinder der Getränkemarke Chapeau Noir (eine Art Cannabis-Champagner), eine finale Vereinbarung zur gemeinsamen Herstellung von THC/CBD-Getränken unterzeichnet hat. “Im Rahmen der Vereinbarung wird BevCanna die von Enthusiasmus entwickelte Getränkelinie Chapeau Noir, die aus kohlensäurehaltigen Cannabisgetränken besteht, herstellen und die Produkte landesweit vertreiben”.

Der gestrige und erste Meilenstein-Deal:

BevCanna Signs White-Label Agreement with State B Beverages

HIER zur Meldung.

Kelly Ann Woods , die Unternehmerin des Jahres (RBC Awards, 2019) in Kanada, setzt mit ihrem Unternehmen State B Beverages als erste auf die Herstellungsexpertise für Cannabisgetränke von BevCanna. Woods verkauft erfolgreich hippe und zeitgemäße Getränke in Kanada und will nun mit BevCanna neue und mit CBD und THC angereicherte Getränke auf den Markt bringen.

” (…) Wir freuen uns außerdem mitzuteilen, dass diese Vereinbarung für BevCanna das erste aus unseren kanadischen Betriebsstätten für Cannabis-angereicherte Getränke erzielte Einkommen darstellt – ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen.“ – Melise Panetta, ehemalige PepsiCo-Managerin, jetzt bei BevCanna

BevCanna hat seit kurzem die Lizenz der kanadischen Gesundheitsbehörden erhalten, Cannabisgetränke abfüllen zu dürfen und könnte dank einer Partnerschaft und einer damit verbundenen Vertriebslizenz jetzt unmittelbar vor seinem großen Durchbruch stehen. Aktionäre könnten folglich im Erfolgsfall ganz erheblich profitieren. War bislang noch nicht klar, wann und wie die ersten neuen Cannabisgetränke in den Handel gelangen, steht dem Launch der ersten Getränke nun nichts mehr im Weg.

BevCanna jetzt an allen Fronten startklar

BevCanna gehört jetzt mit TRACE nicht nur eine der neuen und aufstrebenden Premium-Wassermarken Kanadas, das sich nach seinem kürzlichen Marktlaunch schon jetzt in über 3.000 Geschäften in Kanada befindet. Nachdem die ehemalige PepsiCo-Top-Managerin Melise Panetta erst vor einigen Tagen neben BevCanna-Gründer, dem in Kanada bekannten Familienunternehmer Marcello Leone, die Führung übernommen hatte, geht es jetzt offensichtlich wirklich Schlag auf Schlag:

Die kanadische Gesundheitsbehörde Health Canada hatte nach langen und heißen Spekulationen des Marktes dann doch die Freigabe zur Produktion von cannabishaltigen Getränken an BevCanna erteilt. Anleger hatten monatelang auf die Lizenzerteilung spekuliert. Anleger feierten die Lizenz sehr groß. Und kürzlich meldete BevCanna auch den finalen großen Schritt, um tatsächlich mit den neuen Getränken in den Handel gelangen zu können:

Dank einer Partnerschaft mit dem angesehenen Cannabisanbau- und Extraktionsunternehmen Stigma verfügt man nun auch über die notwendige Vertriebslizenz, die den Launch der ersten Produktlinien in Kürze ermöglicht. – BevCanna ist jetzt tatsächlich startklar für den Markt! Und jetzt kommen tatsächlich auch schon die ersten Aufträge der Branche. – Das ist top!

Der einzige richtige kanadische Experte der neuen Milliardenbranche mit Cannabisgetränken

Wir erwarten jetzt in weiterer Folge eine komplette Neubewertung des Unternehmens mit unabhängig attestierten Assets im Wert von mehr als 55 Mio. USD. BevCanna besitzt und betreibt eine der leistungsfähigsten Produktionsanlagen für Cannabisgetränke in ganz Kanada.

Immer mehr Großkonzerne der Food- & Beverage-Branche setzten auf kanadische Experten, die Pioniere der Cannabisbranche. Auch die weltweit größten Cannabiskonzerne kommen aus Kanada. Der bekannte Milliardenkonzern British American Tobacco kündigte erst in der vergangenen Woche seinen Einstieg beim kanadischen Cannabisunternehmen Organigram an. Der Alkoholriese Constellation Brands setzt auf eine Zusammenarbeit mit dem Kanadier Canopy. Selbst die deutsche Oettinger-Brauerei holte sich Expertise aus Kanada.

Der US-Markführer Keef Brands ist inzwischen bereits Aktionär von BevCanna und signalisierte mit seiner Beteiligung ganz deutlich sein Vertrauen in die Zukunft von BevCanna, dem aufstrebenden kanadischen Spezialisten für Cannabisgetränke.

BevCanna dürfte nun der neue und einzige richtige Experte aus Kanada sein, der sich auf die Entwicklung und Produktion von cannabishaltigen Getränken spezialisiert hat, einer Branche, der Experten einen stark wachsenden Milliardenmarkt voraussagen. Und BevCanna kann jetzt alles, auch produzieren und vertreiben.

Selbst Forbes berichtete vor kurzem in einem außerordentlich interessanten Bericht über das enorme Potenzial mit Cannabisgetränken und BevCanna. HIER zum Beitrag.

“CNBC berichtet von Daten des Analyseunternehmens Headset, denen zufolge sich die gesamten Einnahmen durch den Verkauf cannabishaltiger Getränke von September 2019 bis September 2020 verdoppelt haben.”, ist auf Finanzen.net zu lesen. Große und bekannte Namen wie Gwyneth Paltrow, Jay-Z oder Rihanna investierten jüngst in die neue aufstrebende und potenzielle Multi-Milliardenbranche (Grand View Research).

“Alkoholfreie mit CBD versetzte Getränke sind das am schnellsten wachsende Segment der Getränkebranche, was hauptsächlich auf die wachsende Nachfrage nach Wellnessprodukten als Ersatz für Soft Drinks und alkoholische Getränke zurückzuführen ist.” – Studie von Grand View Research

Definitiv findet bei BevCanna in unseren Augen gerade die Transformation von einem Start-up zu einem marktführenden Experten der Branche statt. Und diese Transformation sollte sich nun auch unmittelbar auf die Bewertung des Unternehmens niederschlagen. Denn diese wiederum empfinden wir derzeit in Hinblick auf das aktuelle Kursniveau und den extrem großen Wachstumsaussichten als ganz deutlich zu niedrig.

Wir sehen bei BevCanna jetzt tatsächlich sehr zeitnah den endgütigen Abschied von einem Micro-Cap vor der Tür stehen, prognostizierte das Management schon allein von seinem “Nebengeschäft”, dem Onlinehandel mit der eigenen Produktlinie Pure Therapy, die u.a. aus natürlichen CBD-Nahrungsergänzungmsmitteln besteht, Millionenumsätze für dieses Jahr.

TRACE: Ein zweites potenzielles “Milliarden-Standbein”

Seit der nun erfolgreich abgeschlossenen Übernahme der Naturo-Gruppe vor einigen Wochen besitzt man jetzt auch eine der großen und neuen Marken für Premiumwasser in Kanada. Das Alkaline-Wasser (in den USA und Kanada ein extrem großer Markt) kommt sogar aus der zu 100% in Eigenbesitz befindlichen Quelle. Und noch einmal: Es wird bereits in Kanada in über 3.000 Geschäften verkauft.

Neben dem Wasser soll bald unter de Marke TRACE auch ein eigenes Mineralstoffkonzentrat auf den Markt kommen, das als besonders gesundheitsförderlich gilt. Und hierbei hat BevCanna nun mit einer einzigartigen Formel von Fulvin- und Huminmineralien sogar nahezu ein internationales Alleinstellungsmerkmal.

BevCanna verkauft nicht nur das TRACE-Wasser, sondern bald auch Konzentrat und Shots aus Mineralien

Die besonderen Fulvin- und Huminmineralien im TRACE-Wasser kommen in nährstoffreichen Böden und mineralreichen Gesteinssedimenten in der Natur vor und ihr potenzieller Nutzen für die Gesundheit wurde bereits vor Jahrhunderten erkannt. Zu den wichtigsten Eigenschaften gehören die Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeit, der Darmgesundheit, die Verbesserung der Immunfunktion und die Unterstützung des Körpers bei der Verstoffwechselung von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen. Bald soll laut einem kürzlich abgesetztem Instagram-Post auch ein Onlineshop für TRACE-Shots und Konzentrate an den Start gehen.

Wir erwarten mit der aktuell laufenden Transformation vom reinen Start-up zu einem künftig potenziell zig Millionen Dollar umsetzen Unternehmen den Abschied vom Pennystock-Dasein und spekulieren daher schon sehr kurzfristig auf einen Kursvervielfacher.

Gesichtet bei 7-Eleven in Vancouver: Gleich zwischen Evian, dem Nestlé- oder dem weltweit bekannten Fiji-Wasser! – TRACE gehört nun zu 100% BevCanna. – Ein gewaltiger Gamechanger für das Unternehmen!

Markt für Premiumwasser gewaltig

Mit der abgeschlossenen Übernahme von TRACE mischt BevCanna jetzt also nicht nur den gerade erst neu entstehenden Markt für Cannabisgetränke auf, sondern auch den stark wachsenden Markt im Premiumwassersegment: Der Markt mit Alkaline-Wasser ist insbesondere in Nordamerika ein gigantischer Markt und seit einigen Jahren konstant wachsend. Alkaline-Wasser hat in den letzten Jahren prozentual zweistellige Wachstumsraten gesehen.

Selbst der ehemalige CEO von Arrowhead Water in Kanada, der weltweit bekannten Wassermarke, der inzwischen auch dem Beirat von BevCanna beiwohnt, äußerte sich wie folgt über den Dealabschluss mit Naturo und der Übernahme von TRACE:

Durch die Zusammenführung dieser beiden Marktführer in der kanadischen Getränkeindustrie wird erhebliches Wachstumspotenzial freigesetzt“ – Don Wood, ehemaliger CEO von Arrowhead Spring Water.

Von 0,14 $ auf 70,00 $ mit einem Beverage-Start-Up

Kennen Sie einen Fitnessdrink namens Celsius? -Wahrscheinlich nicht, ist die Marke in Europa bis dato immer noch nahezu unbekannt. In Nordamerika kennen sie die “Fitnessfreaks”. Warum erzählen wir Ihnen das!? – Das Unternehmen Celsius startete genauso wie BevCanna einst an der Börse als Pennystock. Die Aktie notierte vor einigen Jahren noch im niedrigen Pennybereich bei Kursen von um die 0,14 $ (US). Heute ist das Unternehmen an der Nasdaq, die Aktie von Celsius steht bei um die 45,00 $ und die Bewertung bringt über 3 Mrd. USD auf die Börsenwaage. Bei Celsius mögen viele anfänglich gezweifelt haben, dass ein neuer Energydrink überhaupt Chancen am Markt hätte. Aber die Planung von langer Hand und das für das Wachstum notwendige Kapital haben es möglich gemacht! Halten Sie ein ähnliches Szenario für BevCanna für abwegig? – Wir nicht, und ein kürzlich erfolgtes Multi-Millioneninvestment, dessen Unit-Preis derzeit fast 50% über dem Kurs liegt, spricht dafür, dass wir mit dieser Meinung nicht allein sind

Wir sehen im aktuellem Stadium ganz erhebliche Chancen auf überproportional hohe Zugewinne und meinen daher, dass die Aktie von BevCanna ins Depot eines jeden hochspekulativ orientierten Anlegers gehört, der ähnlich wie der große Alkoholriese Constellation Brands, international erfolgreiche Brauereien (auch deutsche) oder auch Hollywoodstar und Unternehmerin Gwyneth Paltrow auf den künftigen Erfolg cannabishaltiger Getränke wetten.

Unsere aktuelle Einschätzung: Mit BevCanna können Anleger jetzt nicht auf Cannabis 2.0 wetten, sondern nun auch auf eine dr großen neuen und aufstrebenden Wassermarken Kanadas! Das Upsidepotenzial erscheint enorm, das Downside-“Potenzial” hingegen vergleichsweise klein, dürfte allein das E-Commerce-Geschäft von BevCanna eine höhere Bewertung rechtfertigen.

“Was Red Bull im Bereich der Energydrinks geleistet hat, ist beeindruckend und für mich inspirierend. Solche Gelegenheiten gibt es nicht ständig. CocaCola ist seit Jahrzehnten unangefochten die Nummer 1 bei den Colagetränken. Anheuser-Busch InBev und Heineken sind die großen Namen und Marktführer in Sachen Bier. Mit der Legalisierung von Cannabisgetränken habe ich gleich die neue große Chance gesehen und genau deshalb haben wir uns so gut auf den Marktstart vorbereitet, wie meiner Meinung nach kein anderer.” – Marcello Leone

HIER zu einem Interview mit BevCanna-CEO Marcello Leone bei BNN Bloomberg.

Informieren Sie sich selbst über BevCanna:

Webseite: https://www.bevcanna.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca



Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von inult für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist – mit teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch inult veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens BevCanna zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in BevCanna und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in BevCanna einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit BevCanna und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von BevCanna im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens TAAT zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in TAAT und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in TAAT einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit TAAT und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von TAAT im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von inult ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag der besprochenen Unternehmen.

