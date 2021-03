---------------------------------------------------------------------------

Dr. Martin Keßler wird Chief Executive Officer der US-Niederlassung und Senior Vice President Transformation bei Rentschler Biopharma

Laupheim und Milford, MA, USA, 31. März 2021 - Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, gab heute bekannt, dass Dr. Martin Keßler mit Wirkung zum 1. März 2021 zum Chief Executive Officer (CEO) der Rentschler Biopharma Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft in den USA, und zum Senior Vice President Transformation der Rentschler Biopharma SE ernannt wurde.



Martin Keßler verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der operativen und strategischen Leitung pharmazeutischer und biopharmazeutischer Unternehmen. Bei Rentschler Biopharma wird er die Transformation der Firma in neuen Geschäfts- und Technologiebereichen vorantreiben. Als CEO der US-Niederlassung wird er deren weitere Expansion im Großraum Boston leiten und sich um den Aufbau weiterer Kapazitäten, Services sowie neuer Mitarbeiter kümmern.



"Wir freuen uns sehr, Martin bei Rentschler Biopharma zu begrüßen. Mit ihm gewinnen wir eine hervorragende Führungspersönlichkeit, die unser Unternehmen bereits gut kennt, da er in den letzten Jahren in beratender Funktion an entscheidenden Wachstumsprojekten mitgewirkt hat. Ich bin beeindruckt von seiner Fähigkeit, komplexe Probleme von verschiedenen Blickwinkeln aus zu betrachten, immer die beste Lösung zu finden und diese dann gezielt in die weitere Planung einzubeziehen," kommentierte Dr. Frank Mathias, CEO von Rentschler Biopharma SE. "Martin wird eine entscheidende Rolle bei unserer Transformation und bei der weiteren Umsetzung unserer Strategie 2025 übernehmen: angefangen bei unserer Mitarbeit an der Impfstoff-Herstellung zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie, bis hin zu unserer Expansion in neue Technologiebereiche wie die Zell- und Gentherapie. Als CEO der Rentschler Biopharma Inc. in den USA wird er das Bindeglied über den Atlantik sein, um beim Ausbau des Standorts reibungslose Abläufe zu gewährleisten und die enge und synergetische Zusammenarbeit fortzusetzen - getreu unserem Motto many hands, many minds, one team."