Vita 34 schließt Krisenjahr mit solider operativer Entwicklung ab

Vita 34 hat gestern den Geschäftsbericht veröffentlicht und insgesamt solide Zahlen für 2020 präsentiert. Der ebenfalls kommunizierte Ausblick für 2021 stellt trotz anhaltender makroökonomischer Unsicherheiten ein Umsatz- und Ergebniswachstum in Aussicht.



Stabile Umsatzentwicklung: Die Erlöse stiegen im abgelaufenen Geschäftsjahr marginal um +0,7% yoy auf 20,1 Mio. Euro (MONe: 20,7 Mio. Euro). Im Jahresschlussquartal lag das Wachstum bei +4,8% yoy auf 5,0 Mio. Euro, was etwas unter unseren Erwartungen lag (MONe: 5,6 Mio. Euro). Regional betrachtet fiel auf Gesamtjahressicht insbesondere die Entwicklung in den südeuropäischen Ländern (z.B. Spanien -6,9% yoy auf 2,6 Mio. Euro) schwach aus, da hier durch pandemiebedingt stärkere Beschränkungen des öffentlichen Lebens auch der Vertrieb längere Zeit beeinträchtigt war. Im Kernmarkt Deutschland unterlagen die Vertriebsmitarbeiter von Vita 34 etwas geringeren Reisebeschränkungen, sodass die Erlöse hier leicht um +1,8% yoy auf 14,1 Mio. Euro stiegen.



Ergebnis durch Transaktionskosten belastet: Auf Ergebnisebene ging das EBITDA in 2020 leicht um -1,7% yoy auf 5,3 Mio. Euro zurück (MONe: 5,9 Mio. Euro). Hauptgrund für die schwächere Ergebnisentwicklung sind erhöhte Prüfungskosten i.H.v. 0,5 Mio. Euro, die im Rahmen eines perspektivischen Zusammenschlusses mit PBKM in Q4/20 angefallen sind. Die Marketing- und Vertriebskosten blieben in 2020 mit 4,9 Mio. Euro konstant, wobei der Fokus neben der nach wie vor wichtigen Ansprache von Gynäkologen und Hebammen als wesentliche Multiplikatoren verstärkt auch auf Online-Marketingmaßnahmen gelegt wurde. Die Verwaltungskosten konnte Vita 34 durch Einsparungen um 0,5 Mio. Euro auf 4,2 Mio. Euro reduzieren. Das Nettoergebnis verbesserte sich hingegen aufgrund des Wegfalls eines einmaligen Steueraufwands im Vorjahr überproportional auf 1,5 Mio. Euro (Vj.: 0,7 Mio. Euro). Die liquiden Mittel stiegen trotz u.a. erhöhter Vorratshaltung zur Absicherung der Prozessstabilität während der COVID-19-Pandemie auf 10,4 Mio. Euro (Vj.: 9,1 Mio. Euro).



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 21,00 Euro