Die Folgen der Corona-Pandemie in 10 Zahlen

WIESBADEN (ots) - Die Corona-Pandemie wirkt sich seit ihrem Ausbruch im März

2020 massiv auf sämtliche Bereiche des täglichen Lebens in Deutschland aus. Sie

hat innerhalb eines Jahres in Wirtschaft und Gesellschaft, im Staatshaushalt und

in der Bildung, im Verkehr sowie bei den Bevölkerungszahlen zu außergewöhnlichen

Entwicklungen geführt. Das Statistische Bundesamt (Destatis) gibt einen

Überblick über besonders einschneidende Veränderungen im Corona-Jahr 2020 und zu

Beginn des Jahres 2021.



-4,9 % beim Bruttoinlandsprodukt: Wirtschaftsleistung bricht im Jahr 2020

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2020 nach zehn Jahren des Wachstums in einetiefe Rezession geraten: Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging um4,9 % gegenüber 2019 zurück. Im 2. Quartal 2020 hatte die Wirtschaftsleistungeinen historischen Einbruch erlitten. Das Minus von 9,7 % (preis-, saison- undkalenderbereinigt) gegenüber dem 1. Quartal 2020 war der mit Abstand stärksteRückgang seit Beginn der vierteljährlichen BIP-Berechnungen für Deutschland imJahr 1970. Auf den Einbruch der Wirtschaftsleistung im 2. Quartal folgte einerasche Erholung im 3. Quartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt +8,5 %).Die zweite Corona-Welle und der zweite harte Lockdown zum Jahresende stopptendiese annähernd V-förmige Entwicklung. Zwar stieg das BIP im 4. Quartalgegenüber dem 3. Quartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt) leicht um 0,3%. Das preis- und kalenderbereinigte BIP war im Schlussquartal des Jahres 2020aber noch 3,7 % niedriger als im letzten Vorkrisen-Quartal, dem 4. Quartal 2019.4,2 % Defizitquote: Zweithöchstes Staatsdefizit seit der deutschen VereinigungDie Corona-Krise hat im Jahr 2020 nach vorläufigen Berechnungen zu einemFinanzierungsdefizit des Staates in Höhe von 139,6 Milliarden Euro geführt(Daten in der Abgrenzung des Europäischen Systems VolkswirtschaftlicherGesamtrechnungen 2010). Das war das erste Defizit seit 2011 und das zweithöchsteDefizit seit der deutschen Vereinigung, nur übertroffen vom Rekorddefizit desJahres 1995, in dem die Treuhandschulden in den Staatshaushalt übernommenwurden. Gemessen am BIP in jeweiligen Preisen errechnet sich für 2020 eineDefizitquote von 4,2 %. Der Referenzwert des europäischen Stabilitäts- undWachstumspakts von 3 % wurde damit deutlich verfehlt. Seine Anwendung wurdejedoch für die Jahre 2020 und 2021 ausgesetzt.74,5 % weniger Fluggäste - niedrigster Wert seit der deutschen VereinigungDer Luftverkehr musste 2020 die größten Einbrüche seit Jahrzehnten verkraften:Rund 57,8 Millionen Fluggäste starteten oder landeten auf den 24 größtenVerkehrsflughäfen in Deutschland - das waren 74,5 % weniger als im Jahr 2019.