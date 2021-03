Erzeugerpreise für Dienstleistungen steigen im Jahresdurchschnitt 2020 um 1,9 % gegenüber 2019

WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise für Dienstleistungen, Jahresdurchschnitt 2020



+1,9 % zum Vorjahr



Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 4. Quartal 2020



+1,2 % zum Vorquartal





+2,6 % zum VorjahresquartalDie Erzeugerpreise für Dienstleistungen in Deutschland lagen im Jahr 2020 um 1,9% höher als im Jahr 2019. Das war ein stärkerer Anstieg als im Vorjahr (2019 zu2018: +1,3 %). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,stiegen die Erzeugerpreise für Dienstleistungen im 4. Quartal 2020 mit +1,2 %gegenüber dem 3. Quartal 2020 ebenfalls deutlich. Im Vergleich mit dem 4.Quartal 2019, dem letzten Quartal vor der Corona-Pandemie, fällt der Anstieg mit+2,6 % merklich höher aus.Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei: Deutlicher Anstieg der Erzeugerpreiseum 3,3 % - enger Zusammenhang mit den Corona-WellenDen größten Anstieg der Erzeugerpreise verzeichnete im Jahr 2020 derWirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei mit +3,3 % gegenüber dem Vorjahr (2019zu 2018: +1,1 %). Innerhalb des Abschnitts fanden die deutlichsten Steigerungenin der Luftfahrt statt: Durch die Pandemie stiegen die Preise in diesemWirtschaftszweig 2020 mit 9,0 % gegenüber dem Jahr 2019 ungewöhnlich stark (2019zu 2018: -0,5 %). Dies ist vor allem auf die Frachtraumverknappung im Zuge desdeutlich reduzierten Passagierflugverkehrs zurückzuführen.Die unterjährige Preisentwicklung hing hierbei eng mit den Wellen derCorona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen zusammen. Bedingtdurch den ersten Lockdown lagen die Preise im 2. Quartal 2020 mit +13,5 %deutlich über denen des 2. Quartals 2019. Durch die sich bessernde Situation im3. Quartal 2020 stieg das Aufkommen im Personenflugverkehr und somit derverfügbare Frachtraum. Infolgedessen sank das Preisniveau wieder deutlich -allerdings lag es im 3. Quartal 2020 mit +6,6 % immer noch deutlich über demNiveau des 3. Quartals 2019. Mit dem erneut stark eingeschränktenPersonenverkehr während des zweiten Lockdowns im 4. Quartal 2020 stiegen diePreise erneut. Mit einer Preissteigerung von 13,9 % gegenüber dem 4. Quartal2019 lagen die Preise sogar über dem Niveau des ersten Lockdowns.Die Preise im Wirtschaftszweig der Personen- und Güterbeförderung in der See-und Küstenschifffahrt stiegen im Jahr 2020 mit +4,5 % gegenüber 2019 ebenfallsdeutlich (2019 zu 2018: -8,8 %). Auch hier folgte die Preisentwicklung derQuartale (2. Quartal: +5,5 %; 3. Quartal: +0,1 %; 4. Quartal: +12,0 %) imVergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal den Pandemie-Wellen.