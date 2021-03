15,5 % weniger Unternehmensinsolvenzen im Jahr 2020 / Niedrigster Stand seit Einführung der Insolvenzordnung im Jahr 1999

WIESBADEN (ots) - Im Jahr 2020 haben die deutschen Amtsgerichte 15 841

Unternehmensinsolvenzen gemeldet. Das waren nach Angaben des Statistischen

Bundesamtes (Destatis) 15,5 % weniger als 2019. Die Zahl der beantragten

Unternehmensinsolvenzen sank damit auf den niedrigsten Stand seit Einführung der

Insolvenzordnung im Jahr 1999. Einen Anstieg hat es zuletzt im Krisenjahr 2009

gegeben (+11,6 % gegenüber 2008). Das Jahresergebnis 2020 ist maßgeblich durch

die ausgesetzte Insolvenzantragspflicht in der Corona-Krise beeinflusst.



Sondereffekte der Corona-Krise auf das Jahresergebnis 2020





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die durch die Corona-Krise verursachte wirtschaftliche Not vieler Unternehmenspiegelt sich somit nicht in einem Anstieg der gemeldetenUnternehmensinsolvenzen wider. Ein Grund dafür ist, dass dieInsolvenzantragspflicht für überschuldete Unternehmen bis zum 31. Dezember 2020ausgesetzt war. Die bereits seit Oktober 2020 wieder geltendeInsolvenzantragspflicht für zahlungsunfähige Unternehmen machte sich imJahresergebnis 2020 unter anderem aufgrund der Bearbeitungszeiten in denGerichten nur leicht bemerkbar. Ausgesetzt ist die Insolvenzantragspflicht bisEnde April 2021 für jene Unternehmen, bei denen die Auszahlung der seit dem 1.November 2020 vorgesehenen staatlichen Hilfeleistungen noch aussteht.Mehr Insolvenzanträge im Baugewerbe als im Handel und GastgewerbeDie meisten Unternehmensinsolvenzen gab es im Jahr 2020 im Baugewerbe mit 2 500Fällen (2019: 3 044). Unternehmen des Wirtschaftsbereichs Handel (einschließlichInstandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen) stellten 2 466Insolvenzanträge (2019: 3 166). Im Gastgewerbe wurden 1 775 (2019: 2 156)Insolvenzanträge gemeldet.Die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger aus beantragtenUnternehmens-insolvenzen beliefen sich im Jahr 2020 auf knapp 44,1 MilliardenEuro. 2019 hatten sie noch bei rund 26,8 Milliarden Euro gelegen. Dieser Anstiegder Forderungen trotz rückläufiger Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist daraufzurückzuführen, dass 2020 mehr wirtschaftlich bedeutende Unternehmen Insolvenzbeantragt haben als 2019.Neue Entwicklung bei eröffneten Regelinsolvenzverfahren: 30 % mehrInsolvenzbekanntmachungen im Februar 2021 als im JanuarBei der vorläufigen Zahl der eröffneten Regelinsolvenzen im Februar 2021 deutetsich eine erneute Richtungsänderung an: Im Jahr 2020 zeigte sich eine stetigsinkende Zahl eröffneter Regelinsolvenzverfahren, bis sich im November (+5 %)und Dezember (+18 %) eine Trendumkehr abzeichnete. Diese Entwicklung wurde mitder vorläufigen Zahl für den Januar 2021 unterbrochen, als die Zahl derVerfahren um 5 % gegenüber Dezember sank und damit 34 % niedriger als im Januar