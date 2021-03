Die Sitel Group® expandiert nach Griechenland und eröffnet Contact Center in Athen

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - - MAXhub Coworking: Hybrides

Arbeitsmodell mit Arbeitsplätzen vor Ort sowie Work At Home



- Über neue 1.000 Stellen und Serviceleistungen in 24 Sprachen



Die

Sitel Group

, einer der

Weltmarktführer für Customer Experience (CX) Lösungen, weitet das Geschäftsfeld

in Griechenland aus und eröffnet ihren ersten Contact Center in Athen. Im Laufe

dieses Jahres werden dort über 1.000 neue Mitarbeiter eingestellt. Mit der

Expansion innerhalb Europas und einem Serviceangebot in noch mehr Sprachen trägt

die Sitel Group dem wachsenden Kundenstamm Rechnung.









Die Sitel Group bietet in Athen ein hybrides Arbeitsmodell an. Es kann sowohl im

Homeoffice, als auch vor Ort gearbeitet werden.



Für die Arbeit vor Ort steht der 6.000 Quadratmeter große MAXhub zur Verfügung.

Dabei handelt es sich um ein Coworking-Büro mit 550 Arbeitsplätzen, das

einerseits die Mitarbeiter nutzen können, die fest vor Ort beschäftigt sind.

Andererseits bietet der MAXhub den Homeoffice Mitarbeitern die Möglichkeit, sich

bei Bedarf live zu treffen und an Trainings teilzunehmen. Zudem mit dabei:

Fitness-Studio, Socialising-Ecken und ein Kinderbereich (jeweils auch für die

Familien der Mitarbeiter zugänglich - ebenso wie Stationen mit PCs), Cafeteria

und Trainingsräume. Der gesamte MAXhub entspricht den aktuellen COVID-19

Hygienebestimmungen.



Der MAXhub ist die physikalische Erweiterung der Sitel® MAX (My Associate

Experience) Community, in der sich alle Mitarbeiter weltweit und egal, ob sie

von zuhause oder vor Ort arbeiten, austauschen können.



Sitel at Home(TM)



Die Sitel Group setzt ihr Work At Home Modell bereits seit über acht Jahren

weltweit erfolgreich für seine Kunden ein. Die Corona-Krise hat dieser

Arbeitsform einen zusätzlichen Schub verpasst, sodass heute fast 40.000

Mitarbeiter über den gesamten Globus verteilt von zuhause aus tätig sind.

Alleine in Deutschland arbeiten 73% des Teams im Homeoffice.



Maximale Flexibilität, hohe Mitarbeiterzufriedenheit



"Wir freuen uns, unser erstes Contact Center in Griechenland zu eröffnen. Ganz

besonders stolz sind wir darauf, dass es ein MAXhub ist, der dem Team dank

hybrider Arbeitsmöglichkeiten mehr Flexibilität und ein besseres Miteinander

ermöglicht", sagt Olivier Camino, Global COO & Mit-Gründer der Sitel Group. "Den

griechischen Markt zu erschließen, ist eine strategische Entscheidung mit dem Seite 2 ► Seite 1 von 2



