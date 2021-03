Menarini Silicon Biosystems bringt den CELLSEARCH Circulating Multiple Myeloma Cells Assay auf den Markt, einen neuen, nicht-invasiven Test zur Überwachung des Gesundheitsstatus bei klinischen Forschungsstudien

Der neue Test, der als Laborservice in ganz Europa und in den USA erhältlich ist, nutzt die Goldstandard-Plattform CELLSEARCH zum Zählen zirkulierender Zellen des Multiplen Myeloms (CMMCs) im Blut und bietet eine standardisierte Echtzeit-Überwachung des Multiplen Myeloms bei klinischen Forschungsstudien.

BOLOGNA, Italien, und HUNTINGDON VALLEY, Pennsylvania, 31. März 2021 /PRNewswire/ -- Menarini Silicon Biosystems, ein Vorreiter im Bereich der Flüssigbiopsie- und Single Cell-Technologien, gab heute die Markteinführung eines neuen Assays bekannt, der die Anforderungen von Pharmaunternehmen, Auftragsforschungsinstituten, Klinikern und Forschern erfüllt, die am Multiplen Myelom (MM) arbeiten. Der CELLSEARCH Circulating Multiple Myeloma Cells (CMMCs) Assay* erfasst und zählt CMMCs im peripheren Blut. Dieser Assay bietet die Möglichkeit die Anzahl invasiver, häufig schmerzhafter und kostspieliger Knochenmarksbiopsien zu reduzieren, und erlaubt gleichzeitig die Entwicklung des MM in Echtzeit zu überwachen und die Krankheitsbiologie näher zu erforschen. Seine Verfügbarkeit in Europa und den Vereinigten Staaten wird eine erhöhte Datenkonsistenz bei internationalen multizentrischen MM-Studien ermöglichen.