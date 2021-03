Innovative und nachhaltige Unternehmen gesucht - der KfW Award Gründen geht in die nächste Runde

- Online-Bewerbung vom 1. April bis zum 1. Juli möglich - Gesucht werden Erfolgsbeispiele trotz Corona-Pandemie - Teilnehmen können Unternehmen/Nachfolger ab Gründungsjahr 2016 - Prämiert wird ein Unternehmen aus jedem Bundesland und ein Bundessieger - Die Jury vergibt einen Sonderpreis

- Die Preise sind insgesamt mit 35.000 Euro dotiert



Die Bewerbungsphase für den diesjährigen mit insgesamt 35.000 Euro dotierten KfW Award Gründen startet am 01. April 2021. Teilnahmeberechtigt sind junge Unternehmen sowie Start-ups aller Branchen ab Gründungsjahr 2016. Wie im vergangenen Jahr steht auch 2021 der Wettbewerb unter dem Einfluss der Corona-Pandemie und soll die enormen Leistungen junger Unternehmen in dieser herausfordernden Zeit besonders anerkennen: Wie konnte die Krise gemeistert werden? Sind dadurch neue Ideen entstanden? Auswirkungen der Pandemie auf Umsätze und Unternehmensergebnis werden von der Jury entsprechend berücksichtigt. Die Teilnahme ist ebenfalls für Gründer*innen möglich, die eine Firma im Zuge der Nachfolge übernommen haben. Die Unternehmen müssen ihren Sitz in Deutschland haben.