Um in die GBC-Fondsauswahl aufgenommen zu werden, müssen die Fonds nach einem internen Bewertungsschlüssel eine Mindestbewertung von 4 von 5 GBC-Falken aufweisen. In die Fondsbewertung fließen dabei sowohl qualitative als auch quantitative Faktoren ein, wobei den quantitativen Kriterien eine höhere Gewichtung beigemessen wird. Die zentrale quantitative Bewertungskennzahl stellt dabei das kurzfristige (1 Jahr), mittelfristige (3 Jahre) und das langfristige (5 Jahre oder seit Fondsauflage) Sharpe Ratio bzw. die GBC-Überrendite-Kennzahl dar, welche die annualisierte Rendite mit der von GBC geforderten Rendite vergleicht. Das Know-How des Fondsmanagers, die Stetigkeit der Strategie oder die Transparenz in der Kommunikation werden zudem im Rahmen der qualitativen Analyse bewertet.

Die GBC Fonds Champions in 2021 lauten:

Alpha Star Aktien-Fonds (ISIN: LU1070113235)

Alpha Star Dividenden-Fonds (ISIN: LU1673114820)

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (ISIN: LU0974225590)

Apus Capital ReValue Fonds (ISIN: DE00A1H44E3)

Lupus alpha Micro Champions (ISIN: LU1891775774)

Murphy&Spitz – Umweltfonds Deutschland (ISIN: LU0360172109)

DWS Concept Platow (ISIN: LU1865032954)

PREVOIR GESTION ACTIONS Fonds (ISIN: FR0007035159)

SQUAD Green Balance (ISIN: LU0117185156)

Trend Kairos European Opportunities (ISIN: FR0007035159)

UmweltSpektrum Mix (ISIN: LU2078716052)

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22249.pdf

GBC-Bewertung für DMAF

In dem fünfstufigen GBC-Bewertungsmodell erfüllt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS insgesamt fünf von fünf Kriterien und erhält somit volle 5 GBC-Falken. Dem erfahrenen Fondsmanagement sei es laut GBC mit seinem bewährten Anlageansatz gelungen in den vergangenen Jahren eine überzeugende Performance zu erzielen und damit eine deutliche Überrendite (GBC-Renditekennzahl über 1,0) zu erwirtschaften. Dabei seien die Anleger des Fonds in den vergangenen Jahren über attraktive Ausschüttungen am Anlageerfolg regelmäßig signifikant beteiligt worden. Hervorzuheben sei ebenfalls die hohe Transparenz und relativ geringe Volatilität des Mittelstandsanleihen FONDS, die seit Auflage bei lediglich 6,51% lag. Entsprechend stufen die GBC-Analysten den DMAF als sehr wertstabil ein, was auch eine erfolgreiche Anlage- und Risikostrategie sowie die Qualität des Fondsmanagements widerspiegelt.