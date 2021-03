Hyundai Mobis wird sein Geschäft in ein software- und plattformorientiertes Unternehmen umwandeln Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 31.03.2021, 10:48 | 45 | 0 | 0 31.03.2021, 10:48 | - Bekanntgabe der zukünftigen Wachstumsstrategie und Vision auf der „2021 Strategies and New Technologies Conference" in der F&E-Zentrale in Korea - Umsetzung der „Transformation X-Y-Z"-Strategie, Vorstoß in neue Geschäftsfelder wie Robotaxi und UAM - Enthüllung neuer Mobilitätskonzepte, M.Vision X und M.Vision POP, die Menschen und Städte sicher verbinden SEOUL, Südkorea, 31. März 2021 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis wird seine Geschäftsstruktur erneuern, um zukünftige technologische Wettbewerbsfähigkeit und langfristige Wachstumsmotoren zu sichern. Es wird seinen Schwerpunkt von der Hardware für Automobilkomponenten auf Software verlagern und sein Geschäftsmodell in ein plattformorientiertes Unternehmen umwandeln. Im Einklang mit der Zukunftsstrategie der Hyundai Motor Group in den Bereichen Elektrofahrzeuge, autonomes Fahren und Urban Air Mobility (UAM) soll Hyundai Mobis seine Technologien als führende Schwestergesellschaft verstärken. Am 31. März lud Hyundai Mobis lokale und ausländische Medien zur „2021 Hyundai Mobis Strategies and New Technologies Conference" in die F&E-Zentrale in Korea ein und gab seine mittel- bis langfristige Transformationsstrategie für nachhaltiges Wachstum bekannt. „In der Automobilindustrie, die sich schnell zu einem Mobilitätsplattform-Ökosystem entwickelt, muss sich auch die Rolle der Automobilzulieferer ändern", sagte Jung Soo-kyung, Leiter der Planungsabteilung (Executive Vice-President), der auf der Konferenz einen Vortrag hielt. „Wir werden unser Geschäft als führendes Unternehmen für plattformbasierte Systeme ausbauen, die die Wettbewerbsfähigkeit von Hardware und Software integriert haben." Auf der Konferenz stellte Hyundai Mobis auch neue Mobilitätslösungen, die urbanen Shared-Mobility-Konzeptautos M.Vision X und M.Vision POP, vor und demonstrierte ebenfalls neue Technologien. Mit „Transformation X-Y-Z" das Geschäftsmodell innovieren...Aktiv neue Wege gehen Die mittel- bis langfristige Wachstumsstrategie (Transformation X-Y-Z), die von Hyundai Mobis vorgestellt wurde, wird im Wesentlichen in drei Richtungen umgesetzt. Erstens soll „Transformation X" als globales Unternehmen für zukünftiges Wachstum kontinuierlich innovativ sein. Hyundai Mobis wird seine technologischen Kernkompetenzen im Bereich des autonomen Fahrens, der Elektrifizierung und der Konnektivität nutzen, um sein Geschäft auf globale Automobilhersteller auszuweiten. Zu diesem Zweck wird das Unternehmen weiterhin offene Innovationen wie strategische Investitionen in globale Unternehmen mit vielversprechenden Technologien durchführen. Seite 2 ► Seite 1 von 3



